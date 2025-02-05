- Crescimento
Negociações:
193
Negociações com lucro:
61 (31.60%)
Negociações com perda:
132 (68.39%)
Melhor negociação:
129.98 USD
Pior negociação:
-45.02 USD
Lucro bruto:
2 638.89 USD (263 856 pips)
Perda bruta:
-1 290.50 USD (128 986 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (618.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
618.18 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
27.86%
Depósito máximo carregado:
11.44%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
6.75
Negociações longas:
96 (49.74%)
Negociações curtas:
97 (50.26%)
Fator de lucro:
2.04
Valor esperado:
6.99 USD
Lucro médio:
43.26 USD
Perda média:
-9.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-111.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-152.13 USD (5)
Crescimento mensal:
17.98%
Previsão anual:
218.11%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
199.83 USD
Máximo:
199.83 USD (39.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.42% (178.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.71% (52.34 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD#
|193
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD#
|1.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD#
|135K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 24" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
