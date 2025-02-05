SinaisSeções
Zuo Wei Jia

Shunshi

Zuo Wei Jia
0 comentários
Confiabilidade
83 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 660%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
193
Negociações com lucro:
61 (31.60%)
Negociações com perda:
132 (68.39%)
Melhor negociação:
129.98 USD
Pior negociação:
-45.02 USD
Lucro bruto:
2 638.89 USD (263 856 pips)
Perda bruta:
-1 290.50 USD (128 986 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (618.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
618.18 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
27.86%
Depósito máximo carregado:
11.44%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
6.75
Negociações longas:
96 (49.74%)
Negociações curtas:
97 (50.26%)
Fator de lucro:
2.04
Valor esperado:
6.99 USD
Lucro médio:
43.26 USD
Perda média:
-9.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-111.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-152.13 USD (5)
Crescimento mensal:
17.98%
Previsão anual:
218.11%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
199.83 USD
Máximo:
199.83 USD (39.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.42% (178.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.71% (52.34 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD# 193
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD# 1.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD# 135K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +129.98 USD
Pior negociação: -45 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +618.18 USD
Máxima perda consecutiva: -111.42 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 24" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.04 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 21:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 02:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 12:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 07:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.21 12:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 01:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 03:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 06:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 05:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 13:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 10:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Copiar

