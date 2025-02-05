시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Shunshi
Zuo Wei Jia

Shunshi

Zuo Wei Jia
0 리뷰
안정성
84
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 793%
XMGlobal-Real 24
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
197
이익 거래:
62 (31.47%)
손실 거래:
135 (68.53%)
최고의 거래:
130.18 USD
최악의 거래:
-45.02 USD
총 수익:
2 769.07 USD (276 874 pips)
총 손실:
-1 341.17 USD (134 052 pips)
연속 최대 이익:
7 (618.18 USD)
연속 최대 이익:
618.18 USD (7)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
27.86%
최대 입금량:
11.44%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
7.15
롱(주식매수):
100 (50.76%)
숏(주식차입매도):
97 (49.24%)
수익 요인:
2.06
기대수익:
7.25 USD
평균 이익:
44.66 USD
평균 손실:
-9.93 USD
연속 최대 손실:
18 (-111.42 USD)
연속 최대 손실:
-152.13 USD (5)
월별 성장률:
38.65%
연간 예측:
468.89%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
199.83 USD
최대한의:
199.83 USD (39.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
43.42% (178.80 USD)
자본금별:
12.71% (52.34 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLD# 197
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLD# 1.4K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLD# 143K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +130.18 USD
최악의 거래: -45 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +618.18 USD
연속 최대 손실: -111.42 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 24"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.04 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 21:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 02:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 12:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 07:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.21 12:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 01:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 03:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 06:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 05:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 13:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 10:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Shunshi
월별 30 USD
793%
0
0
USD
533
USD
84
100%
197
31%
28%
2.06
7.25
USD
43%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.