- 자본
- 축소
트레이드:
197
이익 거래:
62 (31.47%)
손실 거래:
135 (68.53%)
최고의 거래:
130.18 USD
최악의 거래:
-45.02 USD
총 수익:
2 769.07 USD (276 874 pips)
총 손실:
-1 341.17 USD (134 052 pips)
연속 최대 이익:
7 (618.18 USD)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
27.86%
최대 입금량:
11.44%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
7.15
롱(주식매수):
100 (50.76%)
숏(주식차입매도):
97 (49.24%)
수익 요인:
2.06
기대수익:
7.25 USD
평균 이익:
44.66 USD
평균 손실:
-9.93 USD
연속 최대 손실:
18 (-111.42 USD)
연속 최대 손실:
-152.13 USD (5)
월별 성장률:
38.65%
연간 예측:
468.89%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
199.83 USD
최대한의:
199.83 USD (39.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
43.42% (178.80 USD)
자본금별:
12.71% (52.34 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD#
|197
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD#
|1.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD#
|143K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +130.18 USD
최악의 거래: -45 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +618.18 USD
연속 최대 손실: -111.42 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 24"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
793%
0
0
USD
USD
533
USD
USD
84
100%
197
31%
28%
2.06
7.25
USD
USD
43%
1:500