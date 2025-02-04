- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
384
利益トレード:
371 (96.61%)
損失トレード:
13 (3.39%)
ベストトレード:
3.76 USD
最悪のトレード:
-60.84 USD
総利益:
305.40 USD (32 129 pips)
総損失:
-171.51 USD (15 330 pips)
最大連続の勝ち:
106 (87.37 USD)
最大連続利益:
87.37 USD (106)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
5.07%
最近のトレード:
43 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
2.20
長いトレード:
234 (60.94%)
短いトレード:
150 (39.06%)
プロフィットファクター:
1.78
期待されたペイオフ:
0.35 USD
平均利益:
0.82 USD
平均損失:
-13.19 USD
最大連続の負け:
4 (-17.88 USD)
最大連続損失:
-60.84 USD (1)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.04 USD
最大の:
60.92 USD (21.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.11% (60.88 USD)
エクイティによる:
16.88% (91.86 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|384
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|134
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|17K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.76 USD
最悪のトレード: -61 USD
最大連続の勝ち: 106
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +87.37 USD
最大連続損失: -17.88 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.28 × 421
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.29 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|0.36 × 103
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.48 × 138
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.50 × 1727
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.53 × 459
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 2067
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
78 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし