シグナル / MetaTrader 5 / ZONDA
Anton Kondratev

ZONDA

Anton Kondratev
レビュー0件
信頼性
44週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 28%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
384
利益トレード:
371 (96.61%)
損失トレード:
13 (3.39%)
ベストトレード:
3.76 USD
最悪のトレード:
-60.84 USD
総利益:
305.40 USD (32 129 pips)
総損失:
-171.51 USD (15 330 pips)
最大連続の勝ち:
106 (87.37 USD)
最大連続利益:
87.37 USD (106)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
5.07%
最近のトレード:
43 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
2.20
長いトレード:
234 (60.94%)
短いトレード:
150 (39.06%)
プロフィットファクター:
1.78
期待されたペイオフ:
0.35 USD
平均利益:
0.82 USD
平均損失:
-13.19 USD
最大連続の負け:
4 (-17.88 USD)
最大連続損失:
-60.84 USD (1)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.04 USD
最大の:
60.92 USD (21.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.11% (60.88 USD)
エクイティによる:
16.88% (91.86 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 384
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 134
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 17K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3.76 USD
最悪のトレード: -61 USD
最大連続の勝ち: 106
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +87.37 USD
最大連続損失: -17.88 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

EverestCM-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 5
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
Axiory-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.28 × 421
ICMarketsEU-MT5-2
0.29 × 7
BlackBullMarkets-Live
0.36 × 103
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Live
0.48 × 138
RazeGlobalMarkets-Server
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.50 × 1727
ForexClub-MT5 Real Server
0.53 × 459
ICMarketsSC-MT5
0.56 × 2067
GoMarkets-Live
0.64 × 87
78 より多く...
レビューなし
2026.01.03 16:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 16:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 10:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 12:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 09:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 17:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 08:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 09:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 11:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.10 10:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.26 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.26 16:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.25 12:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 11:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.19 10:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.05 09:52
Share of trading days is too low
2025.02.05 09:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.04 14:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.04 14:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.04 14:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
