- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
384
Прибыльных трейдов:
371 (96.61%)
Убыточных трейдов:
13 (3.39%)
Лучший трейд:
3.76 USD
Худший трейд:
-60.84 USD
Общая прибыль:
305.40 USD (32 129 pips)
Общий убыток:
-171.51 USD (15 330 pips)
Макс. серия выигрышей:
106 (87.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
87.37 USD (106)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
5.07%
Последний трейд:
43 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
2.20
Длинных трейдов:
234 (60.94%)
Коротких трейдов:
150 (39.06%)
Профит фактор:
1.78
Мат. ожидание:
0.35 USD
Средняя прибыль:
0.82 USD
Средний убыток:
-13.19 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-17.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-60.84 USD (1)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
60.92 USD (21.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.11% (60.88 USD)
По эквити:
16.88% (91.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|384
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|134
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|17K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.76 USD
Худший трейд: -61 USD
Макс. серия выигрышей: 106
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +87.37 USD
Макс. убыток в серии: -17.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.28 × 421
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.29 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|0.36 × 103
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.48 × 138
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.50 × 1727
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.53 × 459
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 2067
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
еще 78...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов