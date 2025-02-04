- 成长
交易:
384
盈利交易:
371 (96.61%)
亏损交易:
13 (3.39%)
最好交易:
3.76 USD
最差交易:
-60.84 USD
毛利:
305.40 USD (32 129 pips)
毛利亏损:
-171.51 USD (15 330 pips)
最大连续赢利:
106 (87.37 USD)
最大连续盈利:
87.37 USD (106)
夏普比率:
0.12
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
5.07%
最近交易:
43 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
12 小时
采收率:
2.20
长期交易:
234 (60.94%)
短期交易:
150 (39.06%)
利润因子:
1.78
预期回报:
0.35 USD
平均利润:
0.82 USD
平均损失:
-13.19 USD
最大连续失误:
4 (-17.88 USD)
最大连续亏损:
-60.84 USD (1)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.04 USD
最大值:
60.92 USD (21.17%)
相对跌幅:
结余:
6.11% (60.88 USD)
净值:
16.88% (91.86 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|384
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|134
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|17K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.76 USD
最差交易: -61 USD
最大连续赢利: 106
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +87.37 USD
最大连续亏损: -17.88 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.28 × 421
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.29 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|0.36 × 103
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.48 × 138
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.50 × 1727
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.53 × 459
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 2067
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
