SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / ZONDA
Anton Kondratev

ZONDA

Anton Kondratev
0 comentários
Confiabilidade
44 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 28%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
384
Negociações com lucro:
371 (96.61%)
Negociações com perda:
13 (3.39%)
Melhor negociação:
3.76 USD
Pior negociação:
-60.84 USD
Lucro bruto:
305.40 USD (32 129 pips)
Perda bruta:
-171.51 USD (15 330 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
106 (87.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
87.37 USD (106)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
5.07%
Último negócio:
43 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
2.20
Negociações longas:
234 (60.94%)
Negociações curtas:
150 (39.06%)
Fator de lucro:
1.78
Valor esperado:
0.35 USD
Lucro médio:
0.82 USD
Perda média:
-13.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-17.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-60.84 USD (1)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.04 USD
Máximo:
60.92 USD (21.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.11% (60.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.88% (91.86 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 384
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 134
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 17K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3.76 USD
Pior negociação: -61 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 106
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +87.37 USD
Máxima perda consecutiva: -17.88 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

EverestCM-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 5
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
Axiory-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.28 × 421
ICMarketsEU-MT5-2
0.29 × 7
BlackBullMarkets-Live
0.36 × 103
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Live
0.48 × 138
RazeGlobalMarkets-Server
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.50 × 1727
ForexClub-MT5 Real Server
0.53 × 459
ICMarketsSC-MT5
0.56 × 2067
GoMarkets-Live
0.64 × 87
78 mais ...
2026.01.03 16:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 16:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 10:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 12:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 09:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 17:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 08:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 09:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 11:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.10 10:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.26 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.26 16:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.25 12:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 11:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.19 10:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.05 09:52
Share of trading days is too low
2025.02.05 09:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.04 14:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.04 14:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.04 14:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
