- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
384
Negociações com lucro:
371 (96.61%)
Negociações com perda:
13 (3.39%)
Melhor negociação:
3.76 USD
Pior negociação:
-60.84 USD
Lucro bruto:
305.40 USD (32 129 pips)
Perda bruta:
-171.51 USD (15 330 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
106 (87.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
87.37 USD (106)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
5.07%
Último negócio:
43 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
2.20
Negociações longas:
234 (60.94%)
Negociações curtas:
150 (39.06%)
Fator de lucro:
1.78
Valor esperado:
0.35 USD
Lucro médio:
0.82 USD
Perda média:
-13.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-17.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-60.84 USD (1)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.04 USD
Máximo:
60.92 USD (21.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.11% (60.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.88% (91.86 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|384
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|134
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|17K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.76 USD
Pior negociação: -61 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 106
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +87.37 USD
Máxima perda consecutiva: -17.88 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.28 × 421
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.29 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|0.36 × 103
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.48 × 138
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.50 × 1727
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.53 × 459
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 2067
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
78 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários