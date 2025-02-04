- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
316
Profit Trade:
305 (96.51%)
Loss Trade:
11 (3.48%)
Best Trade:
3.76 USD
Worst Trade:
-60.84 USD
Profitto lordo:
251.79 USD (26 394 pips)
Perdita lorda:
-154.45 USD (13 961 pips)
Vincite massime consecutive:
77 (62.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
62.51 USD (77)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
37.43%
Massimo carico di deposito:
5.07%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
1.60
Long Trade:
209 (66.14%)
Short Trade:
107 (33.86%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
0.83 USD
Perdita media:
-14.04 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-17.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-60.84 USD (1)
Crescita mensile:
2.87%
Previsione annuale:
34.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
60.92 USD (21.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.11% (60.88 USD)
Per equità:
16.88% (91.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|316
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|97
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.76 USD
Worst Trade: -61 USD
Vincite massime consecutive: 77
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +62.51 USD
Massima perdita consecutiva: -17.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.28 × 421
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.29 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|0.36 × 103
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.38 × 1642
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.47 × 132
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.53 × 459
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 2067
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
