- 자본
- 축소
트레이드:
384
이익 거래:
371 (96.61%)
손실 거래:
13 (3.39%)
최고의 거래:
3.76 USD
최악의 거래:
-60.84 USD
총 수익:
305.40 USD (32 129 pips)
총 손실:
-171.51 USD (15 330 pips)
연속 최대 이익:
106 (87.37 USD)
연속 최대 이익:
87.37 USD (106)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
5.07%
최근 거래:
43 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
2.20
롱(주식매수):
234 (60.94%)
숏(주식차입매도):
150 (39.06%)
수익 요인:
1.78
기대수익:
0.35 USD
평균 이익:
0.82 USD
평균 손실:
-13.19 USD
연속 최대 손실:
4 (-17.88 USD)
연속 최대 손실:
-60.84 USD (1)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.04 USD
최대한의:
60.92 USD (21.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.11% (60.88 USD)
자본금별:
16.88% (91.86 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|384
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|134
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|17K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3.76 USD
최악의 거래: -61 USD
연속 최대 이익: 106
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +87.37 USD
연속 최대 손실: -17.88 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.28 × 421
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.29 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|0.36 × 103
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.48 × 138
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.50 × 1727
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.53 × 459
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 2067
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
리뷰 없음