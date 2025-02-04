시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / ZONDA
Anton Kondratev

ZONDA

Anton Kondratev
0 리뷰
안정성
44
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 28%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
384
이익 거래:
371 (96.61%)
손실 거래:
13 (3.39%)
최고의 거래:
3.76 USD
최악의 거래:
-60.84 USD
총 수익:
305.40 USD (32 129 pips)
총 손실:
-171.51 USD (15 330 pips)
연속 최대 이익:
106 (87.37 USD)
연속 최대 이익:
87.37 USD (106)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
5.07%
최근 거래:
43 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
2.20
롱(주식매수):
234 (60.94%)
숏(주식차입매도):
150 (39.06%)
수익 요인:
1.78
기대수익:
0.35 USD
평균 이익:
0.82 USD
평균 손실:
-13.19 USD
연속 최대 손실:
4 (-17.88 USD)
연속 최대 손실:
-60.84 USD (1)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.04 USD
최대한의:
60.92 USD (21.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.11% (60.88 USD)
자본금별:
16.88% (91.86 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 384
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD 134
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD 17K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +3.76 USD
최악의 거래: -61 USD
연속 최대 이익: 106
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +87.37 USD
연속 최대 손실: -17.88 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

EverestCM-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 5
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
Axiory-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.28 × 421
ICMarketsEU-MT5-2
0.29 × 7
BlackBullMarkets-Live
0.36 × 103
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Live
0.48 × 138
RazeGlobalMarkets-Server
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.50 × 1727
ForexClub-MT5 Real Server
0.53 × 459
ICMarketsSC-MT5
0.56 × 2067
GoMarkets-Live
0.64 × 87
78 더...
리뷰 없음
2026.01.03 16:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 16:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 10:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 12:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 09:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 17:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 08:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 09:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 11:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.10 10:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.26 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.26 16:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.25 12:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 11:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.19 10:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.05 09:52
Share of trading days is too low
2025.02.05 09:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.04 14:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.04 14:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.04 14:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
