SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / ZONDA
Anton Kondratev

ZONDA

Anton Kondratev
0 comentarios
Fiabilidad
44 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 28%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
384
Transacciones Rentables:
371 (96.61%)
Transacciones Irrentables:
13 (3.39%)
Mejor transacción:
3.76 USD
Peor transacción:
-60.84 USD
Beneficio Bruto:
305.40 USD (32 129 pips)
Pérdidas Brutas:
-171.51 USD (15 330 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
106 (87.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
87.37 USD (106)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
5.07%
Último trade:
43 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
2.20
Transacciones Largas:
234 (60.94%)
Transacciones Cortas:
150 (39.06%)
Factor de Beneficio:
1.78
Beneficio Esperado:
0.35 USD
Beneficio medio:
0.82 USD
Pérdidas medias:
-13.19 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-17.88 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-60.84 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.04 USD
Máxima:
60.92 USD (21.17%)
Reducción relativa:
De balance:
6.11% (60.88 USD)
De fondos:
16.88% (91.86 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 384
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 134
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 17K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3.76 USD
Peor transacción: -61 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 106
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +87.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -17.88 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

EverestCM-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 5
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
Axiory-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.28 × 421
ICMarketsEU-MT5-2
0.29 × 7
BlackBullMarkets-Live
0.36 × 103
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Live
0.48 × 138
RazeGlobalMarkets-Server
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.50 × 1727
ForexClub-MT5 Real Server
0.53 × 459
ICMarketsSC-MT5
0.56 × 2067
GoMarkets-Live
0.64 × 87
otros 78...
2026.01.03 16:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 16:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 10:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 12:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 09:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 17:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 08:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 09:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 11:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.10 10:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.26 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.26 16:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.25 12:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 11:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.19 10:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.05 09:52
Share of trading days is too low
2025.02.05 09:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.04 14:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.04 14:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.04 14:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
