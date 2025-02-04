- Incremento
Total de Trades:
384
Transacciones Rentables:
371 (96.61%)
Transacciones Irrentables:
13 (3.39%)
Mejor transacción:
3.76 USD
Peor transacción:
-60.84 USD
Beneficio Bruto:
305.40 USD (32 129 pips)
Pérdidas Brutas:
-171.51 USD (15 330 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
106 (87.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
87.37 USD (106)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
5.07%
Último trade:
43 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
2.20
Transacciones Largas:
234 (60.94%)
Transacciones Cortas:
150 (39.06%)
Factor de Beneficio:
1.78
Beneficio Esperado:
0.35 USD
Beneficio medio:
0.82 USD
Pérdidas medias:
-13.19 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-17.88 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-60.84 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.04 USD
Máxima:
60.92 USD (21.17%)
Reducción relativa:
De balance:
6.11% (60.88 USD)
De fondos:
16.88% (91.86 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|384
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|134
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|17K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Reducción
Mejor transacción: +3.76 USD
Peor transacción: -61 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 106
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +87.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -17.88 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.28 × 421
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.29 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|0.36 × 103
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.48 × 138
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.50 × 1727
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.53 × 459
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 2067
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
otros 78...
