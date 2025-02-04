- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
384
Gewinntrades:
371 (96.61%)
Verlusttrades:
13 (3.39%)
Bester Trade:
3.76 USD
Schlechtester Trade:
-60.84 USD
Bruttoprofit:
305.40 USD (32 129 pips)
Bruttoverlust:
-171.51 USD (15 330 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
106 (87.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
87.37 USD (106)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
5.07%
Letzter Trade:
43 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
2.20
Long-Positionen:
234 (60.94%)
Short-Positionen:
150 (39.06%)
Profit-Faktor:
1.78
Mathematische Gewinnerwartung:
0.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.82 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.19 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-17.88 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-60.84 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.04 USD
Maximaler:
60.92 USD (21.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.11% (60.88 USD)
Kapital:
16.88% (91.86 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|384
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|134
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|17K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +3.76 USD
Schlechtester Trade: -61 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 106
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +87.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17.88 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.28 × 421
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.29 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|0.36 × 103
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.48 × 138
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.50 × 1727
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.53 × 459
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 2067
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
noch 78 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen