Anton Kondratev

ZONDA

Anton Kondratev
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
44 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 28%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
384
Gewinntrades:
371 (96.61%)
Verlusttrades:
13 (3.39%)
Bester Trade:
3.76 USD
Schlechtester Trade:
-60.84 USD
Bruttoprofit:
305.40 USD (32 129 pips)
Bruttoverlust:
-171.51 USD (15 330 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
106 (87.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
87.37 USD (106)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
5.07%
Letzter Trade:
43 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
2.20
Long-Positionen:
234 (60.94%)
Short-Positionen:
150 (39.06%)
Profit-Faktor:
1.78
Mathematische Gewinnerwartung:
0.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.82 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.19 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-17.88 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-60.84 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.04 USD
Maximaler:
60.92 USD (21.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.11% (60.88 USD)
Kapital:
16.88% (91.86 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 384
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 134
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 17K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3.76 USD
Schlechtester Trade: -61 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 106
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +87.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17.88 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

EverestCM-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 5
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
Axiory-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.28 × 421
ICMarketsEU-MT5-2
0.29 × 7
BlackBullMarkets-Live
0.36 × 103
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Live
0.48 × 138
RazeGlobalMarkets-Server
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.50 × 1727
ForexClub-MT5 Real Server
0.53 × 459
ICMarketsSC-MT5
0.56 × 2067
GoMarkets-Live
0.64 × 87
noch 78 ...
Keine Bewertungen
2026.01.03 16:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 16:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 10:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 12:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 09:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 17:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 08:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 09:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 11:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.10 10:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.26 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.26 16:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.25 12:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 11:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.19 10:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.05 09:52
Share of trading days is too low
2025.02.05 09:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.04 14:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.04 14:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.04 14:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
