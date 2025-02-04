- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
316
Kârla kapanan işlemler:
305 (96.51%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (3.48%)
En iyi işlem:
3.76 USD
En kötü işlem:
-60.84 USD
Brüt kâr:
251.79 USD (26 394 pips)
Brüt zarar:
-154.45 USD (13 961 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
77 (62.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
62.51 USD (77)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
37.43%
Maks. mevduat yükü:
5.07%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
1.60
Alış işlemleri:
209 (66.14%)
Satış işlemleri:
107 (33.86%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
0.31 USD
Ortalama kâr:
0.83 USD
Ortalama zarar:
-14.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-17.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-60.84 USD (1)
Aylık büyüme:
2.87%
Yıllık tahmin:
34.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
60.92 USD (21.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.11% (60.88 USD)
Varlığa göre:
16.88% (91.86 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|316
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|97
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.76 USD
En kötü işlem: -61 USD
Maksimum ardışık kazanç: 77
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +62.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.28 × 421
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.29 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|0.36 × 103
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.38 × 1642
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.47 × 132
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.53 × 459
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 2067
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 777 USD
23%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
34
100%
316
96%
37%
1.63
0.31
USD
USD
17%
1:500