Anton Kondratev

ZONDA EA

Anton Kondratev
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 777 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 23%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
316
Kârla kapanan işlemler:
305 (96.51%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (3.48%)
En iyi işlem:
3.76 USD
En kötü işlem:
-60.84 USD
Brüt kâr:
251.79 USD (26 394 pips)
Brüt zarar:
-154.45 USD (13 961 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
77 (62.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
62.51 USD (77)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
37.43%
Maks. mevduat yükü:
5.07%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
1.60
Alış işlemleri:
209 (66.14%)
Satış işlemleri:
107 (33.86%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
0.31 USD
Ortalama kâr:
0.83 USD
Ortalama zarar:
-14.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-17.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-60.84 USD (1)
Aylık büyüme:
2.87%
Yıllık tahmin:
34.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
60.92 USD (21.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.11% (60.88 USD)
Varlığa göre:
16.88% (91.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 316
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 97
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 12K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.76 USD
En kötü işlem: -61 USD
Maksimum ardışık kazanç: 77
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +62.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 5
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.28 × 421
ICMarketsEU-MT5-2
0.29 × 7
BlackBullMarkets-Live
0.36 × 103
ICMarketsSC-MT5-4
0.38 × 1642
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Live
0.47 × 132
ForexClub-MT5 Real Server
0.53 × 459
ICMarketsSC-MT5
0.56 × 2067
GoMarkets-Live
0.64 × 87
71 daha fazla...
İnceleme yok
2025.05.01 09:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 17:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 08:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 09:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 11:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.10 10:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.26 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.26 16:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.25 12:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 11:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.19 10:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.05 09:52
Share of trading days is too low
2025.02.05 09:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.04 14:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.04 14:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.04 14:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.02.04 14:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.04 14:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ZONDA EA
Ayda 777 USD
23%
0
0
USD
1K
USD
34
100%
316
96%
37%
1.63
0.31
USD
17%
1:500
