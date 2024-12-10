- 成長
トレード:
630
利益トレード:
626 (99.36%)
損失トレード:
4 (0.63%)
ベストトレード:
132.00 USD
最悪のトレード:
-6.40 USD
総利益:
2 525.66 USD (9 873 pips)
総損失:
-14.50 USD (106 pips)
最大連続の勝ち:
243 (240.66 USD)
最大連続利益:
1 702.58 USD (214)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
81.48%
最大入金額:
1.66%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
24 時間
リカバリーファクター:
392.37
長いトレード:
263 (41.75%)
短いトレード:
367 (58.25%)
プロフィットファクター:
174.18
期待されたペイオフ:
3.99 USD
平均利益:
4.03 USD
平均損失:
-3.63 USD
最大連続の負け:
1 (-6.40 USD)
最大連続損失:
-6.40 USD (1)
月間成長:
2.94%
年間予想:
36.56%
アルゴリズム取引:
3%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
6.40 USD (0.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.08% (1.40 USD)
エクイティによる:
14.70% (95.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|OILCash
|629
|GOLD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|OILCash
|2.5K
|GOLD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|OILCash
|9.8K
|GOLD
|2
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
We’re not coaches. We’re Chillin’. ✔️ Just copy, compound, and grow.
A professional team behind a serious trading system — built to help investors survive and grow sustainably.
📈 Verified performance: 30%+ annually
→ 11 years backtest • 4 years live
→ Fully automated strategies: Gold, Oil, FX, BTC, Silver
→ Risk-managed. No emotions. No noise.
✔️ Just copy, compound, and grow.
📊 Live Performance Links (Auto Updated ,Verified via MQL5):
Investor Recommend:
✅ My signal work best with "XM brokers" Copy trade
✅ Register : https://affs.click/cfGjo , and enter code : DXH4K
✅ Existing customer : Simply ask XM brokers to link your accounts to referral id : DXH4K
✅ FB channel : https://www.facebook.com/Chillinthailand
レビューなし
