Nataphol Bawornwiboonsook

Oil chillin

Nataphol Bawornwiboonsook
レビュー0件
信頼性
52週間
0 / 0 USD
月額  99  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 114%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
630
利益トレード:
626 (99.36%)
損失トレード:
4 (0.63%)
ベストトレード:
132.00 USD
最悪のトレード:
-6.40 USD
総利益:
2 525.66 USD (9 873 pips)
総損失:
-14.50 USD (106 pips)
最大連続の勝ち:
243 (240.66 USD)
最大連続利益:
1 702.58 USD (214)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
81.48%
最大入金額:
1.66%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
24 時間
リカバリーファクター:
392.37
長いトレード:
263 (41.75%)
短いトレード:
367 (58.25%)
プロフィットファクター:
174.18
期待されたペイオフ:
3.99 USD
平均利益:
4.03 USD
平均損失:
-3.63 USD
最大連続の負け:
1 (-6.40 USD)
最大連続損失:
-6.40 USD (1)
月間成長:
2.94%
年間予想:
36.56%
アルゴリズム取引:
3%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
6.40 USD (0.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.08% (1.40 USD)
エクイティによる:
14.70% (95.97 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
OILCash 629
GOLD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
OILCash 2.5K
GOLD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
OILCash 9.8K
GOLD 2
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +132.00 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 214
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +240.66 USD
最大連続損失: -6.40 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

We’re not coaches. We’re Chillin’.  ✔️ Just copy, compound, and grow. 
A professional team behind a serious trading system — built to help investors survive and grow sustainably. 

📈 Verified performance: 30%+ annually 
→ 11 years backtest • 4 years live 
→ Fully automated strategies: Gold, Oil, FX, BTC, Silver 
→ Risk-managed. No emotions. No noise. 
✔️ Just copy, compound, and grow. 

📊 Live Performance Links (Auto Updated ,Verified via MQL5): 

Investor Recommend: 
✅ My signal work best with  "XM brokers"  Copy trade 
✅ Register : https://affs.click/cfGjo , and enter code : DXH4K 
✅ Existing customer : Simply ask XM brokers to link your accounts to referral id : DXH4K 
レビューなし
2025.12.17 09:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 00:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 16:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 11:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 01:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 07:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 05:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 02:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 15:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 13:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 02:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 01:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 14:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 09:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 12:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 14:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 08:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
