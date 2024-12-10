SegnaliSezioni
Nataphol Bawornwiboonsook

Oil chillin

Nataphol Bawornwiboonsook
0 recensioni
Affidabilità
39 settimane
1 / 121 USD
Copia per 38 USD al mese
crescita dal 2024 90%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
259
Profit Trade:
258 (99.61%)
Loss Trade:
1 (0.39%)
Best Trade:
132.00 USD
Worst Trade:
-1.40 USD
Profitto lordo:
1 751.17 USD (6 751 pips)
Perdita lorda:
-1.40 USD (7 pips)
Vincite massime consecutive:
214 (1 702.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 702.58 USD (214)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
75.46%
Massimo carico di deposito:
1.66%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1249.84
Long Trade:
119 (45.95%)
Short Trade:
140 (54.05%)
Fattore di profitto:
1250.84
Profitto previsto:
6.76 USD
Profitto medio:
6.79 USD
Perdita media:
-1.40 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.40 USD (1)
Crescita mensile:
3.79%
Previsione annuale:
46.47%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.40 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.08% (1.40 USD)
Per equità:
14.70% (95.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
OILCash 258
GOLD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
OILCash 1.7K
GOLD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
OILCash 6.7K
GOLD 2
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +132.00 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 214
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 702.58 USD
Massima perdita consecutiva: -1.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 06:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 14:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 11:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 08:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 07:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 08:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.08.27 14:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.07.31 08:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.25 18:27
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
