Nataphol Bawornwiboonsook

Oil chillin

Nataphol Bawornwiboonsook
0 avis
Fiabilité
39 semaines
1 / 121 USD
Copie pour 38 USD par mois
croissance depuis 2024 90%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
259
Bénéfice trades:
258 (99.61%)
Perte trades:
1 (0.39%)
Meilleure transaction:
132.00 USD
Pire transaction:
-1.40 USD
Bénéfice brut:
1 751.17 USD (6 751 pips)
Perte brute:
-1.40 USD (7 pips)
Gains consécutifs maximales:
214 (1 702.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 702.58 USD (214)
Ratio de Sharpe:
0.35
Activité de trading:
75.46%
Charge de dépôt maximale:
1.66%
Dernier trade:
16 il y a des minutes
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1249.84
Longs trades:
119 (45.95%)
Courts trades:
140 (54.05%)
Facteur de profit:
1250.84
Rendement attendu:
6.76 USD
Bénéfice moyen:
6.79 USD
Perte moyenne:
-1.40 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-1.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-1.40 USD (1)
Croissance mensuelle:
3.83%
Prévision annuelle:
46.47%
Algo trading:
6%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1.40 USD (0.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.08% (1.40 USD)
Par fonds propres:
14.70% (95.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
OILCash 258
GOLD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
OILCash 1.7K
GOLD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
OILCash 6.7K
GOLD 2
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +132.00 USD
Pire transaction: -1 USD
Gains consécutifs maximales: 214
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 702.58 USD
Perte consécutive maximale: -1.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.26 06:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 14:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 11:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 08:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 07:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 08:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.08.27 14:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.07.31 08:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.25 18:27
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
