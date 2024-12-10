- 자본
- 축소
트레이드:
652
이익 거래:
648 (99.38%)
손실 거래:
4 (0.61%)
최고의 거래:
132.00 USD
최악의 거래:
-6.40 USD
총 수익:
2 547.12 USD (10 059 pips)
총 손실:
-14.50 USD (106 pips)
연속 최대 이익:
243 (240.66 USD)
연속 최대 이익:
1 702.58 USD (214)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
81.48%
최대 입금량:
1.66%
최근 거래:
29 분 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
395.72
롱(주식매수):
271 (41.56%)
숏(주식차입매도):
381 (58.44%)
수익 요인:
175.66
기대수익:
3.88 USD
평균 이익:
3.93 USD
평균 손실:
-3.63 USD
연속 최대 손실:
1 (-6.40 USD)
연속 최대 손실:
-6.40 USD (1)
월별 성장률:
2.86%
연간 예측:
34.70%
Algo 트레이딩:
2%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
6.40 USD (0.28%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.08% (1.40 USD)
자본금별:
14.70% (95.97 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|OILCash
|651
|GOLD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|OILCash
|2.5K
|GOLD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|OILCash
|10K
|GOLD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +132.00 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 214
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +240.66 USD
연속 최대 손실: -6.40 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
We’re not coaches. We’re Chillin’. ✔️ Just copy, compound, and grow.
A professional team behind a serious trading system — built to help investors survive and grow sustainably.
📈 Verified performance: 30%+ annually
→ 11 years backtest • 4 years live
→ Fully automated strategies: Gold, Oil, FX, BTC, Silver
→ Risk-managed. No emotions. No noise.
✔️ Just copy, compound, and grow.
📊 Live Performance Links (Auto Updated ,Verified via MQL5):
Investor Recommend:
✅ My signal work best with "XM brokers" Copy trade
✅ Register : https://affs.click/cfGjo , and enter code : DXH4K
✅ Existing customer : Simply ask XM brokers to link your accounts to referral id : DXH4K
✅ FB channel : https://www.facebook.com/Chillinthailand
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 99 USD
114%
0
0
USD
USD
6.6K
USD
USD
54
2%
652
99%
81%
175.66
3.88
USD
USD
15%
1:500