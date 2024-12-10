- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
630
Gewinntrades:
626 (99.36%)
Verlusttrades:
4 (0.63%)
Bester Trade:
132.00 USD
Schlechtester Trade:
-6.40 USD
Bruttoprofit:
2 525.66 USD (9 873 pips)
Bruttoverlust:
-14.50 USD (106 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
243 (240.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 702.58 USD (214)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
81.48%
Max deposit load:
1.66%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
24 Stunden
Erholungsfaktor:
392.37
Long-Positionen:
263 (41.75%)
Short-Positionen:
367 (58.25%)
Profit-Faktor:
174.18
Mathematische Gewinnerwartung:
3.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.63 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-6.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6.40 USD (1)
Wachstum pro Monat :
2.91%
Jahresprognose:
36.56%
Algo-Trading:
3%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
6.40 USD (0.28%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.08% (1.40 USD)
Kapital:
14.70% (95.97 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|OILCash
|629
|GOLD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|OILCash
|2.5K
|GOLD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|OILCash
|9.8K
|GOLD
|2
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +132.00 USD
Schlechtester Trade: -6 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 214
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +240.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6.40 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
We’re not coaches. We’re Chillin’. ✔️ Just copy, compound, and grow.
A professional team behind a serious trading system — built to help investors survive and grow sustainably.
📈 Verified performance: 30%+ annually
→ 11 years backtest • 4 years live
→ Fully automated strategies: Gold, Oil, FX, BTC, Silver
→ Risk-managed. No emotions. No noise.
✔️ Just copy, compound, and grow.
📊 Live Performance Links (Auto Updated ,Verified via MQL5):
Investor Recommend:
✅ My signal work best with "XM brokers" Copy trade
✅ Register : https://affs.click/cfGjo , and enter code : DXH4K
✅ Existing customer : Simply ask XM brokers to link your accounts to referral id : DXH4K
✅ FB channel : https://www.facebook.com/Chillinthailand
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
99 USD pro Monat
114%
0
0
USD
USD
6.6K
USD
USD
52
3%
630
99%
81%
174.18
3.99
USD
USD
15%
1:500