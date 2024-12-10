SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Oil chillin
Nataphol Bawornwiboonsook

Oil chillin

Nataphol Bawornwiboonsook
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
52 Wochen
0 / 0 USD
Für 99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 114%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
630
Gewinntrades:
626 (99.36%)
Verlusttrades:
4 (0.63%)
Bester Trade:
132.00 USD
Schlechtester Trade:
-6.40 USD
Bruttoprofit:
2 525.66 USD (9 873 pips)
Bruttoverlust:
-14.50 USD (106 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
243 (240.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 702.58 USD (214)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
81.48%
Max deposit load:
1.66%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
24 Stunden
Erholungsfaktor:
392.37
Long-Positionen:
263 (41.75%)
Short-Positionen:
367 (58.25%)
Profit-Faktor:
174.18
Mathematische Gewinnerwartung:
3.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.63 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-6.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6.40 USD (1)
Wachstum pro Monat :
2.91%
Jahresprognose:
36.56%
Algo-Trading:
3%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
6.40 USD (0.28%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.08% (1.40 USD)
Kapital:
14.70% (95.97 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
OILCash 629
GOLD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
OILCash 2.5K
GOLD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
OILCash 9.8K
GOLD 2
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +132.00 USD
Schlechtester Trade: -6 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 214
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +240.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6.40 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

We’re not coaches. We’re Chillin’.  ✔️ Just copy, compound, and grow. 
A professional team behind a serious trading system — built to help investors survive and grow sustainably. 

📈 Verified performance: 30%+ annually 
→ 11 years backtest • 4 years live 
→ Fully automated strategies: Gold, Oil, FX, BTC, Silver 
→ Risk-managed. No emotions. No noise. 
✔️ Just copy, compound, and grow. 

📊 Live Performance Links (Auto Updated ,Verified via MQL5): 

Investor Recommend: 
✅ My signal work best with  "XM brokers"  Copy trade 
✅ Register : https://affs.click/cfGjo , and enter code : DXH4K 
✅ Existing customer : Simply ask XM brokers to link your accounts to referral id : DXH4K 
