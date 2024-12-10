- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
629
盈利交易:
625 (99.36%)
亏损交易:
4 (0.64%)
最好交易:
132.00 USD
最差交易:
-6.40 USD
毛利:
2 524.34 USD (9 862 pips)
毛利亏损:
-14.50 USD (106 pips)
最大连续赢利:
243 (240.66 USD)
最大连续盈利:
1 702.58 USD (214)
夏普比率:
0.24
交易活动:
81.48%
最大入金加载:
1.66%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
24 小时
采收率:
392.16
长期交易:
263 (41.81%)
短期交易:
366 (58.19%)
利润因子:
174.09
预期回报:
3.99 USD
平均利润:
4.04 USD
平均损失:
-3.63 USD
最大连续失误:
1 (-6.40 USD)
最大连续亏损:
-6.40 USD (1)
每月增长:
3.03%
年度预测:
38.34%
算法交易:
3%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
6.40 USD (0.28%)
相对跌幅:
结余:
0.08% (1.40 USD)
净值:
14.70% (95.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|OILCash
|628
|GOLD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|OILCash
|2.5K
|GOLD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|OILCash
|9.8K
|GOLD
|2
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +132.00 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 214
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +240.66 USD
最大连续亏损: -6.40 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
