信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Oil chillin
Nataphol Bawornwiboonsook

Oil chillin

Nataphol Bawornwiboonsook
0条评论
可靠性
52
0 / 0 USD
每月复制 99 USD per 
增长自 2024 113%
XMGlobal-MT5 4
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
629
盈利交易:
625 (99.36%)
亏损交易:
4 (0.64%)
最好交易:
132.00 USD
最差交易:
-6.40 USD
毛利:
2 524.34 USD (9 862 pips)
毛利亏损:
-14.50 USD (106 pips)
最大连续赢利:
243 (240.66 USD)
最大连续盈利:
1 702.58 USD (214)
夏普比率:
0.24
交易活动:
81.48%
最大入金加载:
1.66%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
24 小时
采收率:
392.16
长期交易:
263 (41.81%)
短期交易:
366 (58.19%)
利润因子:
174.09
预期回报:
3.99 USD
平均利润:
4.04 USD
平均损失:
-3.63 USD
最大连续失误:
1 (-6.40 USD)
最大连续亏损:
-6.40 USD (1)
每月增长:
3.03%
年度预测:
38.34%
算法交易:
3%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
6.40 USD (0.28%)
相对跌幅:
结余:
0.08% (1.40 USD)
净值:
14.70% (95.97 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
OILCash 628
GOLD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
OILCash 2.5K
GOLD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
OILCash 9.8K
GOLD 2
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +132.00 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 214
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +240.66 USD
最大连续亏损: -6.40 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

We’re not coaches. We’re Chillin’.  ✔️ Just copy, compound, and grow. 
A professional team behind a serious trading system — built to help investors survive and grow sustainably. 

📈 Verified performance: 30%+ annually 
→ 11 years backtest • 4 years live 
→ Fully automated strategies: Gold, Oil, FX, BTC, Silver 
→ Risk-managed. No emotions. No noise. 
✔️ Just copy, compound, and grow. 

📊 Live Performance Links (Auto Updated ,Verified via MQL5): 

Investor Recommend: 
✅ My signal work best with  "XM brokers"  Copy trade 
✅ Register : https://affs.click/cfGjo , and enter code : DXH4K 
✅ Existing customer : Simply ask XM brokers to link your accounts to referral id : DXH4K 
没有评论
2025.12.17 09:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 00:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 16:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 11:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 01:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 07:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 05:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 02:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 15:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 13:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 02:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 01:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 14:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 09:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 12:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 14:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 08:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Oil chillin
每月99 USD
113%
0
0
USD
6.6K
USD
52
3%
629
99%
81%
174.09
3.99
USD
15%
1:500
