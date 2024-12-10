SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Oil chillin
Nataphol Bawornwiboonsook

Oil chillin

Nataphol Bawornwiboonsook
Confiabilidade
52 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 114%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
630
Negociações com lucro:
626 (99.36%)
Negociações com perda:
4 (0.63%)
Melhor negociação:
132.00 USD
Pior negociação:
-6.40 USD
Lucro bruto:
2 525.66 USD (9 873 pips)
Perda bruta:
-14.50 USD (106 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
243 (240.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 702.58 USD (214)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
81.48%
Depósito máximo carregado:
1.66%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
24 horas
Fator de recuperação:
392.37
Negociações longas:
263 (41.75%)
Negociações curtas:
367 (58.25%)
Fator de lucro:
174.18
Valor esperado:
3.99 USD
Lucro médio:
4.03 USD
Perda média:
-3.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-6.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.40 USD (1)
Crescimento mensal:
2.94%
Previsão anual:
36.56%
Algotrading:
3%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
6.40 USD (0.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.08% (1.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.70% (95.97 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
OILCash 629
GOLD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
OILCash 2.5K
GOLD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
OILCash 9.8K
GOLD 2
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +132.00 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 214
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +240.66 USD
Máxima perda consecutiva: -6.40 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

We’re not coaches. We’re Chillin’.  ✔️ Just copy, compound, and grow. 
A professional team behind a serious trading system — built to help investors survive and grow sustainably. 

📈 Verified performance: 30%+ annually 
→ 11 years backtest • 4 years live 
→ Fully automated strategies: Gold, Oil, FX, BTC, Silver 
→ Risk-managed. No emotions. No noise. 
✔️ Just copy, compound, and grow. 

📊 Live Performance Links (Auto Updated ,Verified via MQL5): 

Investor Recommend: 
✅ My signal work best with  "XM brokers"  Copy trade 
✅ Register : https://affs.click/cfGjo , and enter code : DXH4K 
✅ Existing customer : Simply ask XM brokers to link your accounts to referral id : DXH4K 
