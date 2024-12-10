- Crescimento
Negociações:
630
Negociações com lucro:
626 (99.36%)
Negociações com perda:
4 (0.63%)
Melhor negociação:
132.00 USD
Pior negociação:
-6.40 USD
Lucro bruto:
2 525.66 USD (9 873 pips)
Perda bruta:
-14.50 USD (106 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
243 (240.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 702.58 USD (214)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
81.48%
Depósito máximo carregado:
1.66%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
24 horas
Fator de recuperação:
392.37
Negociações longas:
263 (41.75%)
Negociações curtas:
367 (58.25%)
Fator de lucro:
174.18
Valor esperado:
3.99 USD
Lucro médio:
4.03 USD
Perda média:
-3.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-6.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.40 USD (1)
Crescimento mensal:
2.94%
Previsão anual:
36.56%
Algotrading:
3%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
6.40 USD (0.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.08% (1.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.70% (95.97 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|OILCash
|629
|GOLD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|OILCash
|2.5K
|GOLD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|OILCash
|9.8K
|GOLD
|2
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +132.00 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 214
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +240.66 USD
Máxima perda consecutiva: -6.40 USD
We’re not coaches. We’re Chillin’. ✔️ Just copy, compound, and grow.
A professional team behind a serious trading system — built to help investors survive and grow sustainably.
📈 Verified performance: 30%+ annually
→ 11 years backtest • 4 years live
→ Fully automated strategies: Gold, Oil, FX, BTC, Silver
→ Risk-managed. No emotions. No noise.
✔️ Just copy, compound, and grow.
📊 Live Performance Links (Auto Updated ,Verified via MQL5):
Investor Recommend:
✅ My signal work best with "XM brokers" Copy trade
Sem comentários
