Nataphol Bawornwiboonsook

Oil chillin

Nataphol Bawornwiboonsook
0 comentarios
Fiabilidad
52 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD al mes
incremento desde 2024 114%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
630
Transacciones Rentables:
626 (99.36%)
Transacciones Irrentables:
4 (0.63%)
Mejor transacción:
132.00 USD
Peor transacción:
-6.40 USD
Beneficio Bruto:
2 525.66 USD (9 873 pips)
Pérdidas Brutas:
-14.50 USD (106 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
243 (240.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 702.58 USD (214)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
81.48%
Carga máxima del depósito:
1.66%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
24 horas
Factor de Recuperación:
392.37
Transacciones Largas:
263 (41.75%)
Transacciones Cortas:
367 (58.25%)
Factor de Beneficio:
174.18
Beneficio Esperado:
3.99 USD
Beneficio medio:
4.03 USD
Pérdidas medias:
-3.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-6.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6.40 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.01%
Pronóstico anual:
36.56%
Trading algorítmico:
3%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
6.40 USD (0.28%)
Reducción relativa:
De balance:
0.08% (1.40 USD)
De fondos:
14.70% (95.97 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
OILCash 629
GOLD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
OILCash 2.5K
GOLD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
OILCash 9.8K
GOLD 2
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +132.00 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 214
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +240.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6.40 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

We’re not coaches. We’re Chillin’.  ✔️ Just copy, compound, and grow. 
A professional team behind a serious trading system — built to help investors survive and grow sustainably. 

📈 Verified performance: 30%+ annually 
→ 11 years backtest • 4 years live 
→ Fully automated strategies: Gold, Oil, FX, BTC, Silver 
→ Risk-managed. No emotions. No noise. 
✔️ Just copy, compound, and grow. 

📊 Live Performance Links (Auto Updated ,Verified via MQL5): 

Investor Recommend: 
✅ My signal work best with  "XM brokers"  Copy trade 
✅ Register : https://affs.click/cfGjo , and enter code : DXH4K 
✅ Existing customer : Simply ask XM brokers to link your accounts to referral id : DXH4K 
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Oil chillin
99 USD al mes
114%
0
0
USD
6.6K
USD
52
3%
630
99%
81%
174.18
3.99
USD
15%
1:500
Copiar

