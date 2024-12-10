- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
630
Transacciones Rentables:
626 (99.36%)
Transacciones Irrentables:
4 (0.63%)
Mejor transacción:
132.00 USD
Peor transacción:
-6.40 USD
Beneficio Bruto:
2 525.66 USD (9 873 pips)
Pérdidas Brutas:
-14.50 USD (106 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
243 (240.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 702.58 USD (214)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
81.48%
Carga máxima del depósito:
1.66%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
24 horas
Factor de Recuperación:
392.37
Transacciones Largas:
263 (41.75%)
Transacciones Cortas:
367 (58.25%)
Factor de Beneficio:
174.18
Beneficio Esperado:
3.99 USD
Beneficio medio:
4.03 USD
Pérdidas medias:
-3.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-6.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6.40 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.01%
Pronóstico anual:
36.56%
Trading algorítmico:
3%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
6.40 USD (0.28%)
Reducción relativa:
De balance:
0.08% (1.40 USD)
De fondos:
14.70% (95.97 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|OILCash
|629
|GOLD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|OILCash
|2.5K
|GOLD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|OILCash
|9.8K
|GOLD
|2
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +132.00 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 214
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +240.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6.40 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
We’re not coaches. We’re Chillin’. ✔️ Just copy, compound, and grow.
A professional team behind a serious trading system — built to help investors survive and grow sustainably.
📈 Verified performance: 30%+ annually
→ 11 years backtest • 4 years live
→ Fully automated strategies: Gold, Oil, FX, BTC, Silver
→ Risk-managed. No emotions. No noise.
✔️ Just copy, compound, and grow.
📊 Live Performance Links (Auto Updated ,Verified via MQL5):
