Nataphol Bawornwiboonsook

Oil chillin

Nataphol Bawornwiboonsook
0 отзывов
Надежность
52 недели
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2024 113%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
629
Прибыльных трейдов:
625 (99.36%)
Убыточных трейдов:
4 (0.64%)
Лучший трейд:
132.00 USD
Худший трейд:
-6.40 USD
Общая прибыль:
2 524.34 USD (9 862 pips)
Общий убыток:
-14.50 USD (106 pips)
Макс. серия выигрышей:
243 (240.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 702.58 USD (214)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
81.48%
Макс. загрузка депозита:
1.66%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
392.16
Длинных трейдов:
263 (41.81%)
Коротких трейдов:
366 (58.19%)
Профит фактор:
174.09
Мат. ожидание:
3.99 USD
Средняя прибыль:
4.04 USD
Средний убыток:
-3.63 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-6.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.40 USD (1)
Прирост в месяц:
3.10%
Годовой прогноз:
38.34%
Алготрейдинг:
3%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6.40 USD (0.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.08% (1.40 USD)
По эквити:
14.70% (95.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
OILCash 628
GOLD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
OILCash 2.5K
GOLD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
OILCash 9.8K
GOLD 2
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +132.00 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 214
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +240.66 USD
Макс. убыток в серии: -6.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

We’re not coaches. We’re Chillin’.  ✔️ Just copy, compound, and grow. 
A professional team behind a serious trading system — built to help investors survive and grow sustainably. 

📈 Verified performance: 30%+ annually 
→ 11 years backtest • 4 years live 
→ Fully automated strategies: Gold, Oil, FX, BTC, Silver 
→ Risk-managed. No emotions. No noise. 
✔️ Just copy, compound, and grow. 

📊 Live Performance Links (Auto Updated ,Verified via MQL5): 

Investor Recommend: 
✅ My signal work best with  "XM brokers"  Copy trade 
✅ Register : https://affs.click/cfGjo , and enter code : DXH4K 
✅ Existing customer : Simply ask XM brokers to link your accounts to referral id : DXH4K 
Нет отзывов
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.