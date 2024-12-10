- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
629
Прибыльных трейдов:
625 (99.36%)
Убыточных трейдов:
4 (0.64%)
Лучший трейд:
132.00 USD
Худший трейд:
-6.40 USD
Общая прибыль:
2 524.34 USD (9 862 pips)
Общий убыток:
-14.50 USD (106 pips)
Макс. серия выигрышей:
243 (240.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 702.58 USD (214)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
81.48%
Макс. загрузка депозита:
1.66%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
392.16
Длинных трейдов:
263 (41.81%)
Коротких трейдов:
366 (58.19%)
Профит фактор:
174.09
Мат. ожидание:
3.99 USD
Средняя прибыль:
4.04 USD
Средний убыток:
-3.63 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-6.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.40 USD (1)
Прирост в месяц:
3.10%
Годовой прогноз:
38.34%
Алготрейдинг:
3%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6.40 USD (0.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.08% (1.40 USD)
По эквити:
14.70% (95.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|OILCash
|628
|GOLD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|OILCash
|2.5K
|GOLD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|OILCash
|9.8K
|GOLD
|2
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +132.00 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 214
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +240.66 USD
Макс. убыток в серии: -6.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
We’re not coaches. We’re Chillin’. ✔️ Just copy, compound, and grow.
A professional team behind a serious trading system — built to help investors survive and grow sustainably.
📈 Verified performance: 30%+ annually
→ 11 years backtest • 4 years live
→ Fully automated strategies: Gold, Oil, FX, BTC, Silver
→ Risk-managed. No emotions. No noise.
✔️ Just copy, compound, and grow.
📊 Live Performance Links (Auto Updated ,Verified via MQL5):
Investor Recommend:
✅ My signal work best with "XM brokers" Copy trade
✅ Register : https://affs.click/cfGjo , and enter code : DXH4K
✅ Existing customer : Simply ask XM brokers to link your accounts to referral id : DXH4K
✅ FB channel : https://www.facebook.com/Chillinthailand
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
113%
0
0
USD
USD
6.6K
USD
USD
52
3%
629
99%
81%
174.09
3.99
USD
USD
15%
1:500