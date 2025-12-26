SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / GoldenBug ICM
Piotr Drozdek

GoldenBug ICM

Piotr Drozdek
2 comentários
Confiabilidade
71 semanas
15 / 144K USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 84%
ICMarkets-MT5-4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
462
Negociações com lucro:
225 (48.70%)
Negociações com perda:
237 (51.30%)
Melhor negociação:
978.03 USD
Pior negociação:
-500.16 USD
Lucro bruto:
11 849.61 USD (212 721 pips)
Perda bruta:
-7 976.63 USD (184 829 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (736.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
978.03 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
13.95%
Depósito máximo carregado:
15.67%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
3.90
Negociações longas:
259 (56.06%)
Negociações curtas:
203 (43.94%)
Fator de lucro:
1.49
Valor esperado:
8.38 USD
Lucro médio:
52.66 USD
Perda média:
-33.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-983.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-983.55 USD (6)
Crescimento mensal:
3.27%
Previsão anual:
39.67%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
347.35 USD
Máximo:
992.44 USD (14.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.25% (987.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.77% (520.96 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 462
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 28K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +978.03 USD
Pior negociação: -500 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +736.42 USD
Máxima perda consecutiva: -983.55 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarkets-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tickmill-Live
0.00 × 17
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.12 × 153
Exness-MT5Real6
1.33 × 76
ICMarketsSC-MT5
1.44 × 308
Exness-MT5Real8
1.53 × 91
ICMarketsEU-MT5-5
1.53 × 712
Exness-MT5Real7
1.63 × 228
ICMarketsSC-MT5-4
2.33 × 1381
TitanFX-MT5-01
2.44 × 151
ICMarketsSC-MT5-2
2.95 × 437
ICMarketsEU-MT5
3.00 × 1
Exness-MT5Real18
3.50 × 2
Alpari-MT5
3.73 × 11
FBS-Real
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.18 × 44
WingoGroupLtd-Server
5.40 × 5
Exness-MT5Real3
5.79 × 14
CGFX-Server
6.25 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
7.27 × 15
Weltrade-Real
7.86 × 113
RoboForex-ECN
7.94 × 16
Exness-MT5Real5
9.08 × 480
TradeMaxGlobal-Live
10.77 × 62
FPMarketsLLC-Live
10.96 × 591
10 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

Min deposit: 3500 USD

Recommended broker: ICMarkets

Recommended VPS: NewYorkCityServers

Classificação Média:
Viacheslav Verbovskyi
251
Viacheslav Verbovskyi 2025.12.26 07:24 
 

I've connected to this signal, we'll keep an eye on it. We'll write later.

Mohammad Taghizadeh Ghahderijan
656
Mohammad Taghizadeh Ghahderijan 2025.01.30 16:50  (modificado 2025.01.31 06:01) 
 

i started for 3 days and we have good start i will update my opinion every month ...

signals have good support team thanks all of them

2025.03.21 14:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 12:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.07 20:46
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.30 19:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.19 05:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.14 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.12 19:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.09.12 19:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GoldenBug ICM
30 USD por mês
84%
15
144K
USD
7.9K
USD
71
99%
462
48%
14%
1.48
8.38
USD
14%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.