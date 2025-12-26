- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
462
Negociações com lucro:
225 (48.70%)
Negociações com perda:
237 (51.30%)
Melhor negociação:
978.03 USD
Pior negociação:
-500.16 USD
Lucro bruto:
11 849.61 USD (212 721 pips)
Perda bruta:
-7 976.63 USD (184 829 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (736.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
978.03 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
13.95%
Depósito máximo carregado:
15.67%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
3.90
Negociações longas:
259 (56.06%)
Negociações curtas:
203 (43.94%)
Fator de lucro:
1.49
Valor esperado:
8.38 USD
Lucro médio:
52.66 USD
Perda média:
-33.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-983.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-983.55 USD (6)
Crescimento mensal:
3.27%
Previsão anual:
39.67%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
347.35 USD
Máximo:
992.44 USD (14.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.25% (987.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.77% (520.96 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|462
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|28K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +978.03 USD
Pior negociação: -500 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +736.42 USD
Máxima perda consecutiva: -983.55 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarkets-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 17
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.12 × 153
|
Exness-MT5Real6
|1.33 × 76
|
ICMarketsSC-MT5
|1.44 × 308
|
Exness-MT5Real8
|1.53 × 91
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.53 × 712
|
Exness-MT5Real7
|1.63 × 228
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.33 × 1381
|
TitanFX-MT5-01
|2.44 × 151
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.95 × 437
|
ICMarketsEU-MT5
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|3.50 × 2
|
Alpari-MT5
|3.73 × 11
|
FBS-Real
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.18 × 44
|
WingoGroupLtd-Server
|5.40 × 5
|
Exness-MT5Real3
|5.79 × 14
|
CGFX-Server
|6.25 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|7.27 × 15
|
Weltrade-Real
|7.86 × 113
|
RoboForex-ECN
|7.94 × 16
|
Exness-MT5Real5
|9.08 × 480
|
TradeMaxGlobal-Live
|10.77 × 62
|
FPMarketsLLC-Live
|10.96 × 591
10 mais ...
Min deposit: 3500 USD
Recommended broker: ICMarkets
Recommended VPS: NewYorkCityServers
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
84%
15
144K
USD
USD
7.9K
USD
USD
71
99%
462
48%
14%
1.48
8.38
USD
USD
14%
1:500
I've connected to this signal, we'll keep an eye on it. We'll write later.
i started for 3 days and we have good start i will update my opinion every month ...
signals have good support team thanks all of them