シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Yhqtv 800
Ki Kwong Choi

Yhqtv 800

Ki Kwong Choi
レビュー0件
信頼性
107週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 111%
ICMarketsSC-Live11
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
742
利益トレード:
149 (20.08%)
損失トレード:
593 (79.92%)
ベストトレード:
82.10 USD
最悪のトレード:
-37.35 USD
総利益:
5 546.98 USD (165 392 pips)
総損失:
-4 649.65 USD (141 851 pips)
最大連続の勝ち:
6 (217.97 USD)
最大連続利益:
217.97 USD (6)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
30.93%
最大入金額:
41.33%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
2.33
長いトレード:
378 (50.94%)
短いトレード:
364 (49.06%)
プロフィットファクター:
1.19
期待されたペイオフ:
1.21 USD
平均利益:
37.23 USD
平均損失:
-7.84 USD
最大連続の負け:
26 (-265.22 USD)
最大連続損失:
-265.22 USD (26)
月間成長:
28.24%
年間予想:
342.68%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
157.48 USD
最大の:
385.38 USD (29.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
29.38% (385.38 USD)
エクイティによる:
3.42% (39.99 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 364
XAUUSD 231
GBPUSD 147
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY -235
XAUUSD 1.3K
GBPUSD -118
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY -6.3K
XAUUSD 32K
GBPUSD -2.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +82.10 USD
最悪のトレード: -37 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 26
最大連続利益: +217.97 USD
最大連続損失: -265.22 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TurnkeyGlobal-Demo
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live06
0.28 × 82
ICMarketsSC-Live19
0.29 × 28
ForexTimeFXTM-ECN
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.59 × 27
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarkets-Live06
0.66 × 101
VantageInternational-Live 4
1.00 × 5
AxiTrader-US09-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.14 × 1231
ICMarketsSC-Live23
1.30 × 66
ICMarketsSC-Live07
1.32 × 1433
ICMarketsSC-Live11
1.79 × 244
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live10
2.00 × 1
Exness-Real16
2.00 × 2
Pepperstone-Edge01
2.05 × 41
ICMarketsSC-Live26
2.21 × 1642
ICMarketsSC-Live24
2.25 × 343
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
2.50 × 2
Axi-US06-Live
2.59 × 32
35 より多く...
I have more than 10 years in the development of automated trading systems in the financial markets.

If this is the first time you are subscribing to one of my signals, be sure to write to me in private messages about this. This is necessary in order to make sure that the characteristics of your account: deposit, leverage, copy settings, VPS server, allow you to copy the signal most accurately.

我在金融市场开发自动交易系统方面有10多年的时间。

如果这是您第一次订阅我的信号之一，请务必在私信中写信给我。这是必要的，以确保您的帐户特性：存款、杠杆、复制设置、VPS服务器，允许您最准确地复制信号。



レビューなし
2025.11.29 15:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 05:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 01:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 00:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 03:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 13:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.13 13:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 23:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 08:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 506 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.05 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.03 03:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.26 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 13:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.26 06:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.25 11:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.04 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.04 05:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.10.28 02:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.23 16:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.18 16:54
Share of days for 80% of growth is too low
