SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Yhqtv 800
Ki Kwong Choi

Yhqtv 800

Ki Kwong Choi
0 recensioni
Affidabilità
94 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 45%
ICMarketsSC-Live11
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
617
Profit Trade:
122 (19.77%)
Loss Trade:
495 (80.23%)
Best Trade:
78.90 USD
Worst Trade:
-37.35 USD
Profitto lordo:
3 869.35 USD (129 578 pips)
Perdita lorda:
-3 503.94 USD (117 407 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (217.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
217.97 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
27.93%
Massimo carico di deposito:
38.01%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.97
Long Trade:
304 (49.27%)
Short Trade:
313 (50.73%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.59 USD
Profitto medio:
31.72 USD
Perdita media:
-7.08 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-265.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-265.22 USD (26)
Crescita mensile:
9.29%
Previsione annuale:
112.78%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
157.48 USD
Massimale:
377.61 USD (28.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.78% (377.61 USD)
Per equità:
3.42% (39.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 327
XAUUSD 164
GBPUSD 126
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -200
XAUUSD 545
GBPUSD 20
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -5.6K
XAUUSD 17K
GBPUSD 431
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +78.90 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 26
Massimo profitto consecutivo: +217.97 USD
Massima perdita consecutiva: -265.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 4
TurnkeyGlobal-Demo
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.28 × 82
ICMarketsSC-Live19
0.29 × 28
ICMarketsSC-Live02
0.50 × 2
ForexTimeFXTM-ECN
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.59 × 27
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarkets-Live06
0.66 × 101
VantageInternational-Live 4
1.00 × 5
AxiTrader-US09-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.14 × 1231
ICMarketsSC-Live23
1.30 × 66
ICMarketsSC-Live07
1.32 × 1433
ICMarketsSC-Live11
1.79 × 244
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live10
2.00 × 1
Exness-Real16
2.00 × 2
Pepperstone-Edge01
2.05 × 41
ICMarketsSC-Live24
2.25 × 343
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
2.50 × 2
Axi-US06-Live
2.59 × 32
ICMarketsSC-Live31
3.00 × 18
34 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

I have more than 10 years in the development of automated trading systems in the financial markets.

If this is the first time you are subscribing to one of my signals, be sure to write to me in private messages about this. This is necessary in order to make sure that the characteristics of your account: deposit, leverage, copy settings, VPS server, allow you to copy the signal most accurately.

我在金融市场开发自动交易系统方面有10多年的时间。

如果这是您第一次订阅我的信号之一，请务必在私信中写信给我。这是必要的，以确保您的帐户特性：存款、杠杆、复制设置、VPS服务器，允许您最准确地复制信号。


  • https://yhqtv.com


Non ci sono recensioni
2025.05.29 01:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 00:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 03:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 13:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.13 13:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 23:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 08:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 506 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.05 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.03 03:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.26 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 13:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.26 06:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.25 11:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.04 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.04 05:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.10.28 02:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.23 16:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.18 16:54
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.05 10:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 269 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Yhqtv 800
30USD al mese
45%
0
0
USD
1.2K
USD
94
100%
617
19%
28%
1.10
0.59
USD
29%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.