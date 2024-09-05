시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Yhqtv 800
Ki Kwong Choi

Yhqtv 800

Ki Kwong Choi
0 리뷰
안정성
109
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 122%
ICMarketsSC-Live11
1:100
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
757
이익 거래:
153 (20.21%)
손실 거래:
604 (79.79%)
최고의 거래:
82.10 USD
최악의 거래:
-37.35 USD
총 수익:
5 824.63 USD (170 971 pips)
총 손실:
-4 842.50 USD (145 630 pips)
연속 최대 이익:
6 (217.97 USD)
연속 최대 이익:
217.97 USD (6)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
31.93%
최대 입금량:
41.33%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
2.55
롱(주식매수):
388 (51.25%)
숏(주식차입매도):
369 (48.75%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
1.30 USD
평균 이익:
38.07 USD
평균 손실:
-8.02 USD
연속 최대 손실:
26 (-265.22 USD)
연속 최대 손실:
-265.22 USD (26)
월별 성장률:
29.05%
연간 예측:
352.45%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
157.48 USD
최대한의:
385.38 USD (29.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.38% (385.38 USD)
자본금별:
3.42% (39.99 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 365
XAUUSD 239
GBPUSD 153
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY -239
XAUUSD 1.4K
GBPUSD -216
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY -6.5K
XAUUSD 36K
GBPUSD -3.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +82.10 USD
최악의 거래: -37 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 26
연속 최대 이익: +217.97 USD
연속 최대 손실: -265.22 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TurnkeyGlobal-Demo
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.28 × 82
ICMarketsSC-Live19
0.29 × 28
ForexTimeFXTM-ECN
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.59 × 27
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarkets-Live06
0.66 × 101
AxiTrader-US09-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 5
ICMarketsSC-Live04
1.14 × 1231
ICMarketsSC-Live23
1.30 × 66
ICMarketsSC-Live07
1.32 × 1433
ICMarketsSC-Live22
1.43 × 35
ICMarketsSC-Live11
1.79 × 244
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live10
2.00 × 1
Exness-Real16
2.00 × 2
Pepperstone-Edge01
2.05 × 41
ICMarketsSC-Live24
2.25 × 343
ICMarketsSC-Live26
2.26 × 1858
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
2.50 × 2
36 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오

I have more than 10 years in the development of automated trading systems in the financial markets.

If this is the first time you are subscribing to one of my signals, be sure to write to me in private messages about this. This is necessary in order to make sure that the characteristics of your account: deposit, leverage, copy settings, VPS server, allow you to copy the signal most accurately.

我在金融市场开发自动交易系统方面有10多年的时间。

如果这是您第一次订阅我的信号之一，请务必在私信中写信给我。这是必要的，以确保您的帐户特性：存款、杠杆、复制设置、VPS服务器，允许您最准确地复制信号。



리뷰 없음
2025.11.29 15:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 05:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 01:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 00:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 03:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 13:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.13 13:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 23:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 08:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 506 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.05 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.03 03:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.26 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 13:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.26 06:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.25 11:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.04 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.04 05:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.10.28 02:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.23 16:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.18 16:54
Share of days for 80% of growth is too low
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Yhqtv 800
월별 30 USD
122%
0
0
USD
1.8K
USD
109
100%
757
20%
32%
1.20
1.30
USD
29%
1:100
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.