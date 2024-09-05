СигналыРазделы
Ki Kwong Choi

Yhqtv 800

Ki Kwong Choi
0 отзывов
Надежность
107 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 111%
ICMarketsSC-Live11
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
742
Прибыльных трейдов:
149 (20.08%)
Убыточных трейдов:
593 (79.92%)
Лучший трейд:
82.10 USD
Худший трейд:
-37.35 USD
Общая прибыль:
5 546.98 USD (165 392 pips)
Общий убыток:
-4 649.65 USD (141 851 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (217.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
217.97 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
29.93%
Макс. загрузка депозита:
41.33%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
2.33
Длинных трейдов:
378 (50.94%)
Коротких трейдов:
364 (49.06%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
1.21 USD
Средняя прибыль:
37.23 USD
Средний убыток:
-7.84 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-265.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-265.22 USD (26)
Прирост в месяц:
24.23%
Годовой прогноз:
293.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
157.48 USD
Максимальная:
385.38 USD (29.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.38% (385.38 USD)
По эквити:
3.42% (39.99 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 364
XAUUSD 231
GBPUSD 147
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY -235
XAUUSD 1.3K
GBPUSD -118
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY -6.3K
XAUUSD 32K
GBPUSD -2.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +82.10 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 26
Макс. прибыль в серии: +217.97 USD
Макс. убыток в серии: -265.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TurnkeyGlobal-Demo
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live06
0.28 × 82
ICMarketsSC-Live19
0.29 × 28
ForexTimeFXTM-ECN
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.59 × 27
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarkets-Live06
0.66 × 101
VantageInternational-Live 4
1.00 × 5
AxiTrader-US09-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.14 × 1231
ICMarketsSC-Live23
1.30 × 66
ICMarketsSC-Live07
1.32 × 1433
ICMarketsSC-Live11
1.79 × 244
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live10
2.00 × 1
Exness-Real16
2.00 × 2
Pepperstone-Edge01
2.05 × 41
ICMarketsSC-Live26
2.20 × 1580
ICMarketsSC-Live24
2.25 × 343
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
2.50 × 2
Axi-US06-Live
2.59 × 32
I have more than 10 years in the development of automated trading systems in the financial markets.

If this is the first time you are subscribing to one of my signals, be sure to write to me in private messages about this. This is necessary in order to make sure that the characteristics of your account: deposit, leverage, copy settings, VPS server, allow you to copy the signal most accurately.

我在金融市场开发自动交易系统方面有10多年的时间。

如果这是您第一次订阅我的信号之一，请务必在私信中写信给我。这是必要的，以确保您的帐户特性：存款、杠杆、复制设置、VPS服务器，允许您最准确地复制信号。



Нет отзывов
2025.11.29 15:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 05:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 01:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 00:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 03:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 13:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.13 13:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 23:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 08:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 506 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.05 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.03 03:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.26 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 13:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.26 06:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.25 11:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.04 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.04 05:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.10.28 02:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.23 16:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.18 16:54
Share of days for 80% of growth is too low
