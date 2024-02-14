- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
293
利益トレード:
257 (87.71%)
損失トレード:
36 (12.29%)
ベストトレード:
40.03 USD
最悪のトレード:
-26.78 USD
総利益:
1 596.40 USD (2 037 153 pips)
総損失:
-239.48 USD (2 665 pips)
最大連続の勝ち:
173 (1 380.70 USD)
最大連続利益:
1 380.70 USD (173)
シャープレシオ:
0.43
取引アクティビティ:
53.54%
最大入金額:
36.20%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
18.01
長いトレード:
64 (21.84%)
短いトレード:
229 (78.16%)
プロフィットファクター:
6.67
期待されたペイオフ:
4.63 USD
平均利益:
6.21 USD
平均損失:
-6.65 USD
最大連続の負け:
4 (-10.07 USD)
最大連続損失:
-30.16 USD (3)
月間成長:
2.36%
年間予想:
28.63%
アルゴリズム取引:
38%
残高によるドローダウン:
絶対:
23.78 USD
最大の:
75.34 USD (10.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.77% (75.34 USD)
エクイティによる:
32.05% (195.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDZAR
|178
|USDJPY
|57
|EURUSD
|56
|EURJPY
|1
|NZDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDZAR
|1.4K
|USDJPY
|-51
|EURUSD
|-19
|EURJPY
|2
|NZDCAD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDZAR
|2M
|USDJPY
|-607
|EURUSD
|97
|EURJPY
|175
|NZDCAD
|163
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +40.03 USD
最悪のトレード: -27 USD
最大連続の勝ち: 173
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 380.70 USD
最大連続損失: -10.07 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsEU-MT5-5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.10 × 20
|
FPMarketsSC-Live
|0.57 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.67 × 452
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.95 × 21
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.00 × 24
|
Exness-MT5Real39
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.05 × 21
|
VantageInternational-Live 10
|1.10 × 20
|
FxPro-MT5 Live02
|1.18 × 28
|
BlueberryMarkets-Live
|1.27 × 26
|
FundingTradersGroup-Server
|1.40 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.62 × 216
|
DooTechnology-Live
|1.69 × 16
|
TitanFX-MT5-01
|2.00 × 32
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.13 × 63
|
Darwinex-Live
|2.24 × 34
|
Coinexx-Live
|2.36 × 11
|
VantageInternational-Live 5
|2.50 × 2
|
Exness-MT5Real28
|3.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|3.00 × 1
This is a "low leverage signal" where I open positions manually
Most of the position will be USD/ZAR some times other pairs
Target is 3% Month, maybe more but no minimum is guarantee, and also on December, January and August target will be lower due to vacation days.
Some position will be rest opened for more than a month
I will try my best
Ciao
レビューなし
2 Years in gain in a row with the month 's average target achieved, and 2 years of movements with no one in lost.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
321%
2
1.1K
USD
USD
1K
USD
USD
144
38%
293
87%
54%
6.66
4.63
USD
USD
32%
1:30