Vaij Begalli

IcmLowLeverage

Vaij Begalli
レビュー0件
信頼性
144週間
2 / 1.1K USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 321%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
293
利益トレード:
257 (87.71%)
損失トレード:
36 (12.29%)
ベストトレード:
40.03 USD
最悪のトレード:
-26.78 USD
総利益:
1 596.40 USD (2 037 153 pips)
総損失:
-239.48 USD (2 665 pips)
最大連続の勝ち:
173 (1 380.70 USD)
最大連続利益:
1 380.70 USD (173)
シャープレシオ:
0.43
取引アクティビティ:
53.54%
最大入金額:
36.20%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
18.01
長いトレード:
64 (21.84%)
短いトレード:
229 (78.16%)
プロフィットファクター:
6.67
期待されたペイオフ:
4.63 USD
平均利益:
6.21 USD
平均損失:
-6.65 USD
最大連続の負け:
4 (-10.07 USD)
最大連続損失:
-30.16 USD (3)
月間成長:
2.36%
年間予想:
28.63%
アルゴリズム取引:
38%
残高によるドローダウン:
絶対:
23.78 USD
最大の:
75.34 USD (10.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.77% (75.34 USD)
エクイティによる:
32.05% (195.40 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDZAR 178
USDJPY 57
EURUSD 56
EURJPY 1
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDZAR 1.4K
USDJPY -51
EURUSD -19
EURJPY 2
NZDCAD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDZAR 2M
USDJPY -607
EURUSD 97
EURJPY 175
NZDCAD 163
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +40.03 USD
最悪のトレード: -27 USD
最大連続の勝ち: 173
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 380.70 USD
最大連続損失: -10.07 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsEU-MT5-5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.10 × 20
FPMarketsSC-Live
0.57 × 14
RoboForex-ECN
0.67 × 452
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.95 × 21
RazeGlobalMarkets-Server
1.00 × 24
Exness-MT5Real39
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.05 × 21
VantageInternational-Live 10
1.10 × 20
FxPro-MT5 Live02
1.18 × 28
BlueberryMarkets-Live
1.27 × 26
FundingTradersGroup-Server
1.40 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.62 × 216
DooTechnology-Live
1.69 × 16
TitanFX-MT5-01
2.00 × 32
TradeMaxGlobal-Live
2.13 × 63
Darwinex-Live
2.24 × 34
Coinexx-Live
2.36 × 11
VantageInternational-Live 5
2.50 × 2
Exness-MT5Real28
3.00 × 1
OANDA-Live-1
3.00 × 1
67 より多く...
This is a "low leverage signal" where I open positions manually

Most of the position will be USD/ZAR some times other pairs

Target is 3% Month, maybe more but no minimum is guarantee, and also on December, January and August target will be lower due to vacation days.

Some position will be rest opened for more than a month

I will try my best

Ciao

