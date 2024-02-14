- Croissance
Trades:
269
Bénéfice trades:
233 (86.61%)
Perte trades:
36 (13.38%)
Meilleure transaction:
40.03 USD
Pire transaction:
-26.78 USD
Bénéfice brut:
1 451.30 USD (1 854 647 pips)
Perte brute:
-239.48 USD (2 665 pips)
Gains consécutifs maximales:
149 (1 235.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 235.60 USD (149)
Ratio de Sharpe:
0.42
Activité de trading:
52.54%
Charge de dépôt maximale:
36.20%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
16.08
Longs trades:
64 (23.79%)
Courts trades:
205 (76.21%)
Facteur de profit:
6.06
Rendement attendu:
4.50 USD
Bénéfice moyen:
6.23 USD
Perte moyenne:
-6.65 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-10.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-30.16 USD (3)
Croissance mensuelle:
4.92%
Prévision annuelle:
59.67%
Algo trading:
41%
Prélèvement par solde:
Absolu:
23.78 USD
Maximal:
75.34 USD (10.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.77% (75.34 USD)
Par fonds propres:
32.05% (195.40 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDZAR
|154
|USDJPY
|57
|EURUSD
|56
|EURJPY
|1
|NZDCAD
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDZAR
|1.3K
|USDJPY
|-51
|EURUSD
|-19
|EURJPY
|2
|NZDCAD
|6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDZAR
|1.9M
|USDJPY
|-607
|EURUSD
|97
|EURJPY
|175
|NZDCAD
|163
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +40.03 USD
Pire transaction: -27 USD
Gains consécutifs maximales: 149
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1 235.60 USD
Perte consécutive maximale: -10.07 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
PUPrime-Live
|0.10 × 20
FusionMarkets-Live
|0.61 × 18
RoboForex-ECN
|0.67 × 452
RazeGlobalMarkets-Server
|0.89 × 18
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.95 × 21
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 5
VantageInternational-Live 10
|1.10 × 20
FxPro-MT5 Live02
|1.18 × 28
BlueberryMarkets-Live
|1.27 × 26
FundingTradersGroup-Server
|1.40 × 10
DooTechnology-Live
|1.69 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
|1.84 × 187
TitanFX-MT5-01
|2.00 × 32
TradeMaxGlobal-Live
|2.16 × 62
Darwinex-Live
|2.24 × 34
VantageInternational-Live 5
|2.50 × 2
Bybit-Live
|3.00 × 1
Exness-MT5Real39
|3.00 × 1
OneRoyal-Server
|3.00 × 1
Exness-MT5Real28
|3.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
This is a "low leverage signal" where I open positions manually
Most of the position will be USD/ZAR some times other pairs
Target is 3% Month, maybe more but no minimum is guarantee
Some position will be rest opened for more than a month
I will try my best
Ciao
