Vaij Begalli

IcmLowLeverage

Vaij Begalli
0 avis
Fiabilité
131 semaines
1 / 46 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 260%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
269
Bénéfice trades:
233 (86.61%)
Perte trades:
36 (13.38%)
Meilleure transaction:
40.03 USD
Pire transaction:
-26.78 USD
Bénéfice brut:
1 451.30 USD (1 854 647 pips)
Perte brute:
-239.48 USD (2 665 pips)
Gains consécutifs maximales:
149 (1 235.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 235.60 USD (149)
Ratio de Sharpe:
0.42
Activité de trading:
52.54%
Charge de dépôt maximale:
36.20%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
16.08
Longs trades:
64 (23.79%)
Courts trades:
205 (76.21%)
Facteur de profit:
6.06
Rendement attendu:
4.50 USD
Bénéfice moyen:
6.23 USD
Perte moyenne:
-6.65 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-10.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-30.16 USD (3)
Croissance mensuelle:
4.92%
Prévision annuelle:
59.67%
Algo trading:
41%
Prélèvement par solde:
Absolu:
23.78 USD
Maximal:
75.34 USD (10.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.77% (75.34 USD)
Par fonds propres:
32.05% (195.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDZAR 154
USDJPY 57
EURUSD 56
EURJPY 1
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDZAR 1.3K
USDJPY -51
EURUSD -19
EURJPY 2
NZDCAD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDZAR 1.9M
USDJPY -607
EURUSD 97
EURJPY 175
NZDCAD 163
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.03 USD
Pire transaction: -27 USD
Gains consécutifs maximales: 149
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1 235.60 USD
Perte consécutive maximale: -10.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.10 × 20
FusionMarkets-Live
0.61 × 18
RoboForex-ECN
0.67 × 452
RazeGlobalMarkets-Server
0.89 × 18
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.95 × 21
FPMarketsSC-Live
1.00 × 5
VantageInternational-Live 10
1.10 × 20
FxPro-MT5 Live02
1.18 × 28
BlueberryMarkets-Live
1.27 × 26
FundingTradersGroup-Server
1.40 × 10
DooTechnology-Live
1.69 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.84 × 187
TitanFX-MT5-01
2.00 × 32
TradeMaxGlobal-Live
2.16 × 62
Darwinex-Live
2.24 × 34
VantageInternational-Live 5
2.50 × 2
Bybit-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real39
3.00 × 1
OneRoyal-Server
3.00 × 1
Exness-MT5Real28
3.00 × 1
66 plus...
This is a "low leverage signal" where I open positions manually

Most of the position will be USD/ZAR some times other pairs

Target is 3% Month, maybe more but no minimum is guarantee

Some position will be rest opened for more than a month

I will try my best

Ciao

Aucun avis
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 19:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 17:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 08:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 17:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.07 11:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 08:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.29 13:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 08:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 08:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 08:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 16:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 23:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 16:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.24 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.02 23:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
