İşlemler:
270
Kârla kapanan işlemler:
234 (86.66%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (13.33%)
En iyi işlem:
40.03 USD
En kötü işlem:
-26.78 USD
Brüt kâr:
1 457.62 USD (1 865 601 pips)
Brüt zarar:
-239.48 USD (2 665 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
150 (1 241.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 241.92 USD (150)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
52.54%
Maks. mevduat yükü:
36.20%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
16.17
Alış işlemleri:
64 (23.70%)
Satış işlemleri:
206 (76.30%)
Kâr faktörü:
6.09
Beklenen getiri:
4.51 USD
Ortalama kâr:
6.23 USD
Ortalama zarar:
-6.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-10.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.16 USD (3)
Aylık büyüme:
2.85%
Yıllık tahmin:
34.53%
Algo alım-satım:
41%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.78 USD
Maksimum:
75.34 USD (10.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.77% (75.34 USD)
Varlığa göre:
32.05% (195.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDZAR
|155
|USDJPY
|57
|EURUSD
|56
|EURJPY
|1
|NZDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDZAR
|1.3K
|USDJPY
|-51
|EURUSD
|-19
|EURJPY
|2
|NZDCAD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDZAR
|1.9M
|USDJPY
|-607
|EURUSD
|97
|EURJPY
|175
|NZDCAD
|163
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +40.03 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 150
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 241.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.10 × 20
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 18
|
RoboForex-ECN
|0.67 × 452
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.89 × 18
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.95 × 21
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|1.10 × 20
|
FxPro-MT5 Live02
|1.18 × 28
|
BlueberryMarkets-Live
|1.27 × 26
|
FundingTradersGroup-Server
|1.40 × 10
|
DooTechnology-Live
|1.69 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.84 × 187
|
TitanFX-MT5-01
|2.00 × 32
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.16 × 62
|
Darwinex-Live
|2.24 × 34
|
VantageInternational-Live 5
|2.50 × 2
|
Bybit-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|3.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|3.00 × 1
This is a "low leverage signal" where I open positions manually
Most of the position will be USD/ZAR some times other pairs
Target is 3% Month, maybe more but no minimum is guarantee
Some position will be rest opened for more than a month
I will try my best
Ciao
İnceleme yok
