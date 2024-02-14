SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / IcmLowLeverage
Vaij Begalli

IcmLowLeverage

Vaij Begalli
0 inceleme
Güvenilirlik
132 hafta
1 / 52 USD
büyüme başlangıcı: 2023 262%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
270
Kârla kapanan işlemler:
234 (86.66%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (13.33%)
En iyi işlem:
40.03 USD
En kötü işlem:
-26.78 USD
Brüt kâr:
1 457.62 USD (1 865 601 pips)
Brüt zarar:
-239.48 USD (2 665 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
150 (1 241.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 241.92 USD (150)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
52.54%
Maks. mevduat yükü:
36.20%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
16.17
Alış işlemleri:
64 (23.70%)
Satış işlemleri:
206 (76.30%)
Kâr faktörü:
6.09
Beklenen getiri:
4.51 USD
Ortalama kâr:
6.23 USD
Ortalama zarar:
-6.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-10.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.16 USD (3)
Aylık büyüme:
2.85%
Yıllık tahmin:
34.53%
Algo alım-satım:
41%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.78 USD
Maksimum:
75.34 USD (10.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.77% (75.34 USD)
Varlığa göre:
32.05% (195.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDZAR 155
USDJPY 57
EURUSD 56
EURJPY 1
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDZAR 1.3K
USDJPY -51
EURUSD -19
EURJPY 2
NZDCAD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDZAR 1.9M
USDJPY -607
EURUSD 97
EURJPY 175
NZDCAD 163
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.03 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 150
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 241.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.10 × 20
FusionMarkets-Live
0.61 × 18
RoboForex-ECN
0.67 × 452
RazeGlobalMarkets-Server
0.89 × 18
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.95 × 21
FPMarketsSC-Live
1.00 × 5
VantageInternational-Live 10
1.10 × 20
FxPro-MT5 Live02
1.18 × 28
BlueberryMarkets-Live
1.27 × 26
FundingTradersGroup-Server
1.40 × 10
DooTechnology-Live
1.69 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.84 × 187
TitanFX-MT5-01
2.00 × 32
TradeMaxGlobal-Live
2.16 × 62
Darwinex-Live
2.24 × 34
VantageInternational-Live 5
2.50 × 2
Bybit-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real39
3.00 × 1
OneRoyal-Server
3.00 × 1
Exness-MT5Real28
3.00 × 1
66 daha fazla...
This is a "low leverage signal" where I open positions manually

Most of the position will be USD/ZAR some times other pairs

Target is 3% Month, maybe more but no minimum is guarantee

Some position will be rest opened for more than a month

I will try my best

Ciao

İnceleme yok
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 19:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 17:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 08:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 17:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.07 11:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 08:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.29 13:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 08:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 08:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 08:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 16:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 23:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 16:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.24 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.02 23:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
IcmLowLeverage
Ayda 30 USD
262%
1
52
USD
866
USD
132
41%
270
86%
53%
6.08
4.51
USD
32%
1:30
