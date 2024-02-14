- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
293
Прибыльных трейдов:
257 (87.71%)
Убыточных трейдов:
36 (12.29%)
Лучший трейд:
40.03 USD
Худший трейд:
-26.78 USD
Общая прибыль:
1 596.40 USD (2 037 153 pips)
Общий убыток:
-239.48 USD (2 665 pips)
Макс. серия выигрышей:
173 (1 380.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 380.70 USD (173)
Коэффициент Шарпа:
0.43
Торговая активность:
53.54%
Макс. загрузка депозита:
36.20%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
18.01
Длинных трейдов:
64 (21.84%)
Коротких трейдов:
229 (78.16%)
Профит фактор:
6.67
Мат. ожидание:
4.63 USD
Средняя прибыль:
6.21 USD
Средний убыток:
-6.65 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-10.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.16 USD (3)
Прирост в месяц:
3.24%
Годовой прогноз:
39.33%
Алготрейдинг:
38%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
23.78 USD
Максимальная:
75.34 USD (10.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.77% (75.34 USD)
По эквити:
32.05% (195.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDZAR
|178
|USDJPY
|57
|EURUSD
|56
|EURJPY
|1
|NZDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDZAR
|1.4K
|USDJPY
|-51
|EURUSD
|-19
|EURJPY
|2
|NZDCAD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDZAR
|2M
|USDJPY
|-607
|EURUSD
|97
|EURJPY
|175
|NZDCAD
|163
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +40.03 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 173
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 380.70 USD
Макс. убыток в серии: -10.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.10 × 20
|
FPMarketsSC-Live
|0.57 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.67 × 452
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.95 × 21
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.00 × 24
|
Exness-MT5Real39
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.05 × 21
|
VantageInternational-Live 10
|1.10 × 20
|
FxPro-MT5 Live02
|1.18 × 28
|
BlueberryMarkets-Live
|1.27 × 26
|
FundingTradersGroup-Server
|1.40 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.62 × 216
|
DooTechnology-Live
|1.69 × 16
|
TitanFX-MT5-01
|2.00 × 32
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.13 × 63
|
Darwinex-Live
|2.24 × 34
|
Coinexx-Live
|2.36 × 11
|
VantageInternational-Live 5
|2.50 × 2
|
Exness-MT5Real28
|3.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|3.00 × 1
еще 67...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
This is a "low leverage signal" where I open positions manually
Most of the position will be USD/ZAR some times other pairs
Target is 3% Month, maybe more but no minimum is guarantee, and also on December, January and August target will be lower due to vacation days.
Some position will be rest opened for more than a month
I will try my best
Ciao
Нет отзывов
2 Years in gain in a row with the month 's average target achieved, and 2 years of movements with no one in lost.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
321%
2
1.1K
USD
USD
1K
USD
USD
144
38%
293
87%
54%
6.66
4.63
USD
USD
32%
1:30