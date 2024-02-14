СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / IcmLowLeverage
Vaij Begalli

IcmLowLeverage

Vaij Begalli
0 отзывов
Надежность
144 недели
2 / 1.1K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 321%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
293
Прибыльных трейдов:
257 (87.71%)
Убыточных трейдов:
36 (12.29%)
Лучший трейд:
40.03 USD
Худший трейд:
-26.78 USD
Общая прибыль:
1 596.40 USD (2 037 153 pips)
Общий убыток:
-239.48 USD (2 665 pips)
Макс. серия выигрышей:
173 (1 380.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 380.70 USD (173)
Коэффициент Шарпа:
0.43
Торговая активность:
53.54%
Макс. загрузка депозита:
36.20%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
18.01
Длинных трейдов:
64 (21.84%)
Коротких трейдов:
229 (78.16%)
Профит фактор:
6.67
Мат. ожидание:
4.63 USD
Средняя прибыль:
6.21 USD
Средний убыток:
-6.65 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-10.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.16 USD (3)
Прирост в месяц:
3.24%
Годовой прогноз:
39.33%
Алготрейдинг:
38%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
23.78 USD
Максимальная:
75.34 USD (10.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.77% (75.34 USD)
По эквити:
32.05% (195.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDZAR 178
USDJPY 57
EURUSD 56
EURJPY 1
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDZAR 1.4K
USDJPY -51
EURUSD -19
EURJPY 2
NZDCAD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDZAR 2M
USDJPY -607
EURUSD 97
EURJPY 175
NZDCAD 163
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +40.03 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 173
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 380.70 USD
Макс. убыток в серии: -10.07 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.10 × 20
FPMarketsSC-Live
0.57 × 14
RoboForex-ECN
0.67 × 452
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.95 × 21
RazeGlobalMarkets-Server
1.00 × 24
Exness-MT5Real39
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.05 × 21
VantageInternational-Live 10
1.10 × 20
FxPro-MT5 Live02
1.18 × 28
BlueberryMarkets-Live
1.27 × 26
FundingTradersGroup-Server
1.40 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.62 × 216
DooTechnology-Live
1.69 × 16
TitanFX-MT5-01
2.00 × 32
TradeMaxGlobal-Live
2.13 × 63
Darwinex-Live
2.24 × 34
Coinexx-Live
2.36 × 11
VantageInternational-Live 5
2.50 × 2
Exness-MT5Real28
3.00 × 1
OANDA-Live-1
3.00 × 1
еще 67...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

This is a "low leverage signal" where I open positions manually

Most of the position will be USD/ZAR some times other pairs

Target is 3% Month, maybe more but no minimum is guarantee, and also on December, January and August target will be lower due to vacation days.

Some position will be rest opened for more than a month

I will try my best

Ciao

Нет отзывов
2025.12.17 17:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.13 10:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.10 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 20:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.05 17:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 14:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 10:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 15:26
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.29 21:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 05:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.20 06:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 18:52
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.15 06:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 12:59 2025.09.30 12:59:58  

2 Years in gain in a row with the month 's average target achieved, and 2 years of movements with no one in lost.

2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 19:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 17:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 08:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 17:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
IcmLowLeverage
30 USD в месяц
321%
2
1.1K
USD
1K
USD
144
38%
293
87%
54%
6.66
4.63
USD
32%
1:30
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.