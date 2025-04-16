通貨 / TDIV
TDIV: First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
98.81 USD 0.86 (0.88%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TDIVの今日の為替レートは、0.88%変化しました。日中、通貨は1あたり98.11の安値と99.11の高値で取引されました。
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
98.11 99.11
1年のレンジ
62.54 99.11
- 以前の終値
- 97.95
- 始値
- 98.76
- 買値
- 98.81
- 買値
- 99.11
- 安値
- 98.11
- 高値
- 99.11
- 出来高
- 218
- 1日の変化
- 0.88%
- 1ヶ月の変化
- 9.33%
- 6ヶ月の変化
- 34.51%
- 1年の変化
- 23.50%
