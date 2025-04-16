Валюты / TDIV
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TDIV: First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
97.98 USD 0.08 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TDIV за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 97.61, а максимальная — 98.66.
Следите за динамикой First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TDIV
- The Zacks Analyst Blog Highlights Oracle, IGV, TRFK, TDIV and TDVI.
- Oracle's Monster Rally Puts These ETFs in Focus
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Is It Too Late To Buy Technology?
- Stay Long Tech And Growth
- 3 Things – Macro Thoughts
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- TDIV: A Solid ETF To Access Tech Sector With A Low Risk Factor (NASDAQ:TDIV)
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- Technology Sector: Looking At The Last 5 Quarters' 'Upside Surprise' Factor
- Chart Of The Day: Big Tech Is So Back - Again
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Recent Academic Research Shows Which Q2 Earnings Reports Could Have Biggest Market Impacts
- Brad Simpson On How Investors Can Traverse Market Uncertainty
- IBM's TP Software Stays 'Extremely Relevant' To Growth, Even In The Public Cloud Age: Analyst - IBM (NYSE:IBM)
- IBM AI Watsonx Integrates With Oracle Cloud To Boost Enterprise Productivity - IBM (NYSE:IBM)
- IBM Commits $30 Billion To R&D In US, Eyes Next-Level Advances In Mainframes And Quantum Computing - IBM (NYSE:IBM)
- Overall U.S. Tariff Level Still High Despite Exemptions
Дневной диапазон
97.61 98.66
Годовой диапазон
62.54 98.82
- Предыдущее закрытие
- 97.90
- Open
- 98.66
- Bid
- 97.98
- Ask
- 98.28
- Low
- 97.61
- High
- 98.66
- Объем
- 146
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 8.41%
- 6-месячное изменение
- 33.38%
- Годовое изменение
- 22.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.