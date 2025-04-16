Divisas / TDIV
TDIV: First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
97.95 USD 0.03 (0.03%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TDIV de hoy ha cambiado un -0.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 97.24, mientras que el máximo ha alcanzado 98.22.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
TDIV News
Rango diario
97.24 98.22
Rango anual
62.54 98.82
- Cierres anteriores
- 97.98
- Open
- 98.10
- Bid
- 97.95
- Ask
- 98.25
- Low
- 97.24
- High
- 98.22
- Volumen
- 181
- Cambio diario
- -0.03%
- Cambio mensual
- 8.38%
- Cambio a 6 meses
- 33.34%
- Cambio anual
- 22.42%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
- 23.2
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
- 5.6
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
- 231 K
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 264 K
12:30
USD
- Act.
- 1.920 M
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.927 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B