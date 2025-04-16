Devises / TDIV
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
TDIV: First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
99.15 USD 0.34 (0.34%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TDIV a changé de 0.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 98.31 et à un maximum de 99.20.
Suivez la dynamique First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TDIV Nouvelles
- The Zacks Analyst Blog Highlights Oracle, IGV, TRFK, TDIV and TDVI.
- Oracle's Monster Rally Puts These ETFs in Focus
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Is It Too Late To Buy Technology?
- Stay Long Tech And Growth
- 3 Things – Macro Thoughts
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- TDIV: A Solid ETF To Access Tech Sector With A Low Risk Factor (NASDAQ:TDIV)
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- Technology Sector: Looking At The Last 5 Quarters' 'Upside Surprise' Factor
- Chart Of The Day: Big Tech Is So Back - Again
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Recent Academic Research Shows Which Q2 Earnings Reports Could Have Biggest Market Impacts
- Brad Simpson On How Investors Can Traverse Market Uncertainty
- IBM's TP Software Stays 'Extremely Relevant' To Growth, Even In The Public Cloud Age: Analyst - IBM (NYSE:IBM)
- IBM AI Watsonx Integrates With Oracle Cloud To Boost Enterprise Productivity - IBM (NYSE:IBM)
- IBM Commits $30 Billion To R&D In US, Eyes Next-Level Advances In Mainframes And Quantum Computing - IBM (NYSE:IBM)
- Overall U.S. Tariff Level Still High Despite Exemptions
Range quotidien
98.31 99.20
Range Annuel
62.54 99.20
- Clôture Précédente
- 98.81
- Ouverture
- 99.16
- Bid
- 99.15
- Ask
- 99.45
- Plus Bas
- 98.31
- Plus Haut
- 99.20
- Volume
- 137
- Changement quotidien
- 0.34%
- Changement Mensuel
- 9.70%
- Changement à 6 Mois
- 34.97%
- Changement Annuel
- 23.92%
20 septembre, samedi