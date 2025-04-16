CotationsSections
Devises / TDIV
Retour à Actions

TDIV: First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

99.15 USD 0.34 (0.34%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TDIV a changé de 0.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 98.31 et à un maximum de 99.20.

Suivez la dynamique First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TDIV Nouvelles

Range quotidien
98.31 99.20
Range Annuel
62.54 99.20
Clôture Précédente
98.81
Ouverture
99.16
Bid
99.15
Ask
99.45
Plus Bas
98.31
Plus Haut
99.20
Volume
137
Changement quotidien
0.34%
Changement Mensuel
9.70%
Changement à 6 Mois
34.97%
Changement Annuel
23.92%
20 septembre, samedi