货币 / TDIV
TDIV: First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
97.95 USD 0.03 (0.03%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TDIV汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点97.24和高点98.22进行交易。
关注First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TDIV新闻
- The Zacks Analyst Blog Highlights Oracle, IGV, TRFK, TDIV and TDVI.
- Oracle's Monster Rally Puts These ETFs in Focus
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Is It Too Late To Buy Technology?
- Stay Long Tech And Growth
- 3 Things – Macro Thoughts
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- TDIV: A Solid ETF To Access Tech Sector With A Low Risk Factor (NASDAQ:TDIV)
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- Technology Sector: Looking At The Last 5 Quarters' 'Upside Surprise' Factor
- Chart Of The Day: Big Tech Is So Back - Again
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Recent Academic Research Shows Which Q2 Earnings Reports Could Have Biggest Market Impacts
- Brad Simpson On How Investors Can Traverse Market Uncertainty
- IBM's TP Software Stays 'Extremely Relevant' To Growth, Even In The Public Cloud Age: Analyst - IBM (NYSE:IBM)
- IBM AI Watsonx Integrates With Oracle Cloud To Boost Enterprise Productivity - IBM (NYSE:IBM)
- IBM Commits $30 Billion To R&D In US, Eyes Next-Level Advances In Mainframes And Quantum Computing - IBM (NYSE:IBM)
- Overall U.S. Tariff Level Still High Despite Exemptions
日范围
97.24 98.22
年范围
62.54 98.82
- 前一天收盘价
- 97.98
- 开盘价
- 98.10
- 卖价
- 97.95
- 买价
- 98.25
- 最低价
- 97.24
- 最高价
- 98.22
- 交易量
- 181
- 日变化
- -0.03%
- 月变化
- 8.38%
- 6个月变化
- 33.34%
- 年变化
- 22.42%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B