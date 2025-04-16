시세섹션
통화 / TDIV
주식로 돌아가기

TDIV: First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

99.15 USD 0.34 (0.34%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

TDIV 환율이 오늘 0.34%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 98.31이고 고가는 99.20이었습니다.

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TDIV News

일일 변동 비율
98.31 99.20
년간 변동
62.54 99.20
이전 종가
98.81
시가
99.16
Bid
99.15
Ask
99.45
저가
98.31
고가
99.20
볼륨
137
일일 변동
0.34%
월 변동
9.70%
6개월 변동
34.97%
년간 변동율
23.92%
20 9월, 토요일