통화 / TDIV
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
TDIV: First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
99.15 USD 0.34 (0.34%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TDIV 환율이 오늘 0.34%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 98.31이고 고가는 99.20이었습니다.
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TDIV News
- The Zacks Analyst Blog Highlights Oracle, IGV, TRFK, TDIV and TDVI.
- Oracle's Monster Rally Puts These ETFs in Focus
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Is It Too Late To Buy Technology?
- Stay Long Tech And Growth
- 3 Things – Macro Thoughts
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- TDIV: A Solid ETF To Access Tech Sector With A Low Risk Factor (NASDAQ:TDIV)
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- Technology Sector: Looking At The Last 5 Quarters' 'Upside Surprise' Factor
- Chart Of The Day: Big Tech Is So Back - Again
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Recent Academic Research Shows Which Q2 Earnings Reports Could Have Biggest Market Impacts
- Brad Simpson On How Investors Can Traverse Market Uncertainty
- IBM's TP Software Stays 'Extremely Relevant' To Growth, Even In The Public Cloud Age: Analyst - IBM (NYSE:IBM)
- IBM AI Watsonx Integrates With Oracle Cloud To Boost Enterprise Productivity - IBM (NYSE:IBM)
- IBM Commits $30 Billion To R&D In US, Eyes Next-Level Advances In Mainframes And Quantum Computing - IBM (NYSE:IBM)
- Overall U.S. Tariff Level Still High Despite Exemptions
일일 변동 비율
98.31 99.20
년간 변동
62.54 99.20
- 이전 종가
- 98.81
- 시가
- 99.16
- Bid
- 99.15
- Ask
- 99.45
- 저가
- 98.31
- 고가
- 99.20
- 볼륨
- 137
- 일일 변동
- 0.34%
- 월 변동
- 9.70%
- 6개월 변동
- 34.97%
- 년간 변동율
- 23.92%
20 9월, 토요일