TDIV: First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
99.15 USD 0.34 (0.34%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TDIV hat sich für heute um 0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 98.31 bis zu einem Hoch von 99.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
98.31 99.20
Jahresspanne
62.54 99.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 98.81
- Eröffnung
- 99.16
- Bid
- 99.15
- Ask
- 99.45
- Tief
- 98.31
- Hoch
- 99.20
- Volumen
- 137
- Tagesänderung
- 0.34%
- Monatsänderung
- 9.70%
- 6-Monatsänderung
- 34.97%
- Jahresänderung
- 23.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K