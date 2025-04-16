KurseKategorien
TDIV: First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

99.15 USD 0.34 (0.34%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TDIV hat sich für heute um 0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 98.31 bis zu einem Hoch von 99.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
98.31 99.20
Jahresspanne
62.54 99.20
Vorheriger Schlusskurs
98.81
Eröffnung
99.16
Bid
99.15
Ask
99.45
Tief
98.31
Hoch
99.20
Volumen
137
Tagesänderung
0.34%
Monatsänderung
9.70%
6-Monatsänderung
34.97%
Jahresänderung
23.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K