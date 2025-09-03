クォートセクション
通貨 / SPGI
SPGI: S&P Global Inc

507.83 USD 36.27 (6.67%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SPGIの今日の為替レートは、-6.67%変化しました。日中、通貨は1あたり503.10の安値と543.59の高値で取引されました。

S&P Global Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
503.10 543.59
1年のレンジ
427.14 569.07
以前の終値
544.10
始値
543.12
買値
507.83
買値
508.13
安値
503.10
高値
543.59
出来高
6.262 K
1日の変化
-6.67%
1ヶ月の変化
-6.73%
6ヶ月の変化
0.95%
1年の変化
-1.87%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K