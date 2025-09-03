通貨 / SPGI
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SPGI: S&P Global Inc
507.83 USD 36.27 (6.67%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SPGIの今日の為替レートは、-6.67%変化しました。日中、通貨は1あたり503.10の安値と543.59の高値で取引されました。
S&P Global Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPGI News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.27%
- S&P 500の自社株買いは不確実性の中、第2四半期に20%減少し2,346億ドルに
- S&P 500 buybacks decline 20% to $234.6 billion in Q2 amid uncertainty
- Analysis-Wall Street, Corporate America brace for more tariff turmoil
- S&Pグローバル、プライベート市場分析のために投資会社と提携
- S&P Global partners with investment firms to launch private markets analytics
- エバコアISI、サイモン・プロパティ・グループの株式評価を引き下げるも目標株価は引き上げ
- Evercore ISI downgrades Simon Property Group stock rating despite price target increase
- US financial giants boost UK investments and jobs
- 3 Top Dividend Stocks to Buy and Hold Forever
- 1 Super Stock Down More Than 20% to Buy Hand Over Fist, According to Wall Street
- Breaking Down VFH: A Practical Look At Vanguard’s Financials ETF (NYSEARCA:VFH)
- パイパー・サンドラー、サイモン・プロパティ・グループの「オーバーウェイト」評価を維持
- Simon Property Group stock rating reiterated by Piper Sandler at Overweight
- Morgan Stanley lists top value stocks to own for 2026
- S&P Global Inc. (SPGI) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services
- Mizuho Adds Four Stocks to Its September Top Picks List - TipRanks.com
- S&P Global: I’m Adding The Newest Dividend King To My Roth IRA (NYSE:SPGI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Moody's: The Perpetual Cash Flow Machine (NYSE:MCO)
- S&P Global names new presidents for CARFAX and Mobility Business
- スペインのサービス部門、8月は成長が減速も堅調さを維持
- Spain’s service sector growth slows in August but remains solid
- India’s services sector growth hits 15-year high in August
1日のレンジ
503.10 543.59
1年のレンジ
427.14 569.07
- 以前の終値
- 544.10
- 始値
- 543.12
- 買値
- 507.83
- 買値
- 508.13
- 安値
- 503.10
- 高値
- 543.59
- 出来高
- 6.262 K
- 1日の変化
- -6.67%
- 1ヶ月の変化
- -6.73%
- 6ヶ月の変化
- 0.95%
- 1年の変化
- -1.87%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K