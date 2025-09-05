FiyatlarBölümler
Dövizler / SPGI
SPGI: S&P Global Inc

506.84 USD 0.99 (0.19%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SPGI fiyatı bugün -0.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 502.57 ve Yüksek fiyatı olarak 510.00 aralığında işlem gördü.

S&P Global Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPGI haberleri

Günlük aralık
502.57 510.00
Yıllık aralık
427.14 569.07
Önceki kapanış
507.83
Açılış
507.96
Satış
506.84
Alış
507.14
Düşük
502.57
Yüksek
510.00
Hacim
4.808 K
Günlük değişim
-0.19%
Aylık değişim
-6.91%
6 aylık değişim
0.76%
Yıllık değişim
-2.06%
21 Eylül, Pazar