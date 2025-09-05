Dövizler / SPGI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SPGI: S&P Global Inc
506.84 USD 0.99 (0.19%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SPGI fiyatı bugün -0.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 502.57 ve Yüksek fiyatı olarak 510.00 aralığında işlem gördü.
S&P Global Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPGI haberleri
- 3 Brilliant Dividend Stocks to Buy Now and Hold for the Long Term
- 2 Dividend Powerhouses to Buy Right Now
- Top Wide-Moat Stocks Worth a Look for Sustainable Growth
- S&P Global, Malezya’nın kredi notunu teyit etti
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.27%
- S&P 500 şirketlerinin hisse geri alımları Q2’de belirsizlik ortamında %20 düşerek 234,6 milyar dolara geriledi
- S&P 500 buybacks decline 20% to $234.6 billion in Q2 amid uncertainty
- Analysis-Wall Street, Corporate America brace for more tariff turmoil
- S&P Global özel piyasalar analitiği için yatırım firmalarıyla işbirliği yapıyor
- S&P Global partners with investment firms to launch private markets analytics
- Evercore ISI, fiyat hedefini artırmasına rağmen Simon Property Group hisse senedi notunu düşürdü
- Evercore ISI downgrades Simon Property Group stock rating despite price target increase
- US financial giants boost UK investments and jobs
- 3 Top Dividend Stocks to Buy and Hold Forever
- 1 Super Stock Down More Than 20% to Buy Hand Over Fist, According to Wall Street
- Breaking Down VFH: A Practical Look At Vanguard’s Financials ETF (NYSEARCA:VFH)
- Piper Sandler, Simon Property Group hissesi için Ağırlık Üstü notunu yineledi
- Simon Property Group stock rating reiterated by Piper Sandler at Overweight
- Morgan Stanley lists top value stocks to own for 2026
- S&P Global Inc. (SPGI) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services
- Mizuho Adds Four Stocks to Its September Top Picks List - TipRanks.com
- S&P Global: I’m Adding The Newest Dividend King To My Roth IRA (NYSE:SPGI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Moody's: The Perpetual Cash Flow Machine (NYSE:MCO)
Günlük aralık
502.57 510.00
Yıllık aralık
427.14 569.07
- Önceki kapanış
- 507.83
- Açılış
- 507.96
- Satış
- 506.84
- Alış
- 507.14
- Düşük
- 502.57
- Yüksek
- 510.00
- Hacim
- 4.808 K
- Günlük değişim
- -0.19%
- Aylık değişim
- -6.91%
- 6 aylık değişim
- 0.76%
- Yıllık değişim
- -2.06%
21 Eylül, Pazar