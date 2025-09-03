Devises / SPGI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SPGI: S&P Global Inc
506.84 USD 0.99 (0.19%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SPGI a changé de -0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 502.57 et à un maximum de 510.00.
Suivez la dynamique S&P Global Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPGI Nouvelles
- 2 Dividend Powerhouses to Buy Right Now
- Top Wide-Moat Stocks Worth a Look for Sustainable Growth
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.27%
- Les rachats d’actions du S&P 500 baissent de 20% à 234,6 milliards € au T2
- S&P 500 buybacks decline 20% to $234.6 billion in Q2 amid uncertainty
- Analysis-Wall Street, Corporate America brace for more tariff turmoil
- S&P Global s’associe à des sociétés d’investissement pour lancer des analyses de marchés privés
- S&P Global partners with investment firms to launch private markets analytics
- Evercore ISI dégrade l’action Simon Property Group malgré une hausse de l’objectif de prix
- Evercore ISI downgrades Simon Property Group stock rating despite price target increase
- US financial giants boost UK investments and jobs
- 3 Top Dividend Stocks to Buy and Hold Forever
- 1 Super Stock Down More Than 20% to Buy Hand Over Fist, According to Wall Street
- Breaking Down VFH: A Practical Look At Vanguard’s Financials ETF (NYSEARCA:VFH)
- Piper Sandler maintient sa notation "Surpondérer" pour l’action Simon Property Group
- Simon Property Group stock rating reiterated by Piper Sandler at Overweight
- Morgan Stanley dévoile ses meilleures actions de valeur pour 2026
- Morgan Stanley lists top value stocks to own for 2026
- S&P Global Inc. (SPGI) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services
- Mizuho Adds Four Stocks to Its September Top Picks List - TipRanks.com
- S&P Global: I’m Adding The Newest Dividend King To My Roth IRA (NYSE:SPGI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Moody's: The Perpetual Cash Flow Machine (NYSE:MCO)
- S&P Global names new presidents for CARFAX and Mobility Business
Range quotidien
502.57 510.00
Range Annuel
427.14 569.07
- Clôture Précédente
- 507.83
- Ouverture
- 507.96
- Bid
- 506.84
- Ask
- 507.14
- Plus Bas
- 502.57
- Plus Haut
- 510.00
- Volume
- 4.808 K
- Changement quotidien
- -0.19%
- Changement Mensuel
- -6.91%
- Changement à 6 Mois
- 0.76%
- Changement Annuel
- -2.06%
20 septembre, samedi