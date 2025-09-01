Валюты / SPGI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SPGI: S&P Global Inc
541.19 USD 2.72 (0.50%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SPGI за сегодня изменился на -0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 536.95, а максимальная — 542.46.
Следите за динамикой S&P Global Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SPGI
- Analysis-Wall Street, Corporate America brace for more tariff turmoil
- S&P Global объединяется с инвестиционными фирмами для запуска аналитики частных рынков
- S&P Global partners with investment firms to launch private markets analytics
- Evercore ISI понижает рейтинг акций Simon Property Group, несмотря на повышение целевой цены
- Evercore ISI downgrades Simon Property Group stock rating despite price target increase
- US financial giants boost UK investments and jobs
- 3 Top Dividend Stocks to Buy and Hold Forever
- 1 Super Stock Down More Than 20% to Buy Hand Over Fist, According to Wall Street
- Breaking Down VFH: A Practical Look At Vanguard’s Financials ETF (NYSEARCA:VFH)
- Piper Sandler подтверждает рейтинг акций Simon Property Group на уровне "выше рынка"
- Simon Property Group stock rating reiterated by Piper Sandler at Overweight
- Morgan Stanley lists top value stocks to own for 2026
- S&P Global Inc. (SPGI) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services
- Mizuho Adds Four Stocks to Its September Top Picks List - TipRanks.com
- S&P Global: I’m Adding The Newest Dividend King To My Roth IRA (NYSE:SPGI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Moody's: The Perpetual Cash Flow Machine (NYSE:MCO)
- S&P Global names new presidents for CARFAX and Mobility Business
- Рост сектора услуг Испании замедлился в августе, но остается устойчивым
- Spain’s service sector growth slows in August but remains solid
- India’s services sector growth hits 15-year high in August
- Kazakhstan’s manufacturing PMI falls to 47.9 in August
- Simon Property Group stock rating downgraded to Hold by Stifel on valuation
- Spain’s manufacturing sector shows strongest growth in nearly a year
Дневной диапазон
536.95 542.46
Годовой диапазон
427.14 569.07
- Предыдущее закрытие
- 543.91
- Open
- 541.48
- Bid
- 541.19
- Ask
- 541.49
- Low
- 536.95
- High
- 542.46
- Объем
- 1.013 K
- Дневное изменение
- -0.50%
- Месячное изменение
- -0.60%
- 6-месячное изменение
- 7.59%
- Годовое изменение
- 4.58%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.