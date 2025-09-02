Währungen / SPGI
SPGI: S&P Global Inc
507.83 USD 36.27 (6.67%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SPGI hat sich für heute um -6.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 503.10 bis zu einem Hoch von 543.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die S&P Global Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SPGI News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.27%
- S&P 500: Aktienrückkäufe brechen im zweiten Quartal angesichts von Unsicherheit um 20 % ein
- S&P 500 buybacks decline 20% to $234.6 billion in Q2 amid uncertainty
- Analysis-Wall Street, Corporate America brace for more tariff turmoil
- S&P Global entwickelt mit Partnern neue Performance-Analyse für Private Markets
- S&P Global partners with investment firms to launch private markets analytics
- Evercore ISI stuft Simon Property Group trotz Kurszielerhöhung herab
- Evercore ISI downgrades Simon Property Group stock rating despite price target increase
- US financial giants boost UK investments and jobs
- 3 Top Dividend Stocks to Buy and Hold Forever
- 1 Super Stock Down More Than 20% to Buy Hand Over Fist, According to Wall Street
- Breaking Down VFH: A Practical Look At Vanguard’s Financials ETF (NYSEARCA:VFH)
- Piper Sandler bestätigt "Overweight"-Rating für Simon Property Group
- Simon Property Group stock rating reiterated by Piper Sandler at Overweight
- Morgan Stanley lists top value stocks to own for 2026
- S&P Global Inc. (SPGI) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services
- Mizuho Adds Four Stocks to Its September Top Picks List - TipRanks.com
- S&P Global: I’m Adding The Newest Dividend King To My Roth IRA (NYSE:SPGI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Moody's: The Perpetual Cash Flow Machine (NYSE:MCO)
- S&P Global names new presidents for CARFAX and Mobility Business
- Spain’s service sector growth slows in August but remains solid
- India’s services sector growth hits 15-year high in August
- Kazakhstan’s manufacturing PMI falls to 47.9 in August
Tagesspanne
503.10 543.59
Jahresspanne
427.14 569.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 544.10
- Eröffnung
- 543.12
- Bid
- 507.83
- Ask
- 508.13
- Tief
- 503.10
- Hoch
- 543.59
- Volumen
- 6.262 K
- Tagesänderung
- -6.67%
- Monatsänderung
- -6.73%
- 6-Monatsänderung
- 0.95%
- Jahresänderung
- -1.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K