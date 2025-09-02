KurseKategorien
SPGI: S&P Global Inc

507.83 USD 36.27 (6.67%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SPGI hat sich für heute um -6.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 503.10 bis zu einem Hoch von 543.59 gehandelt.

Verfolgen Sie die S&P Global Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
503.10 543.59
Jahresspanne
427.14 569.07
Vorheriger Schlusskurs
544.10
Eröffnung
543.12
Bid
507.83
Ask
508.13
Tief
503.10
Hoch
543.59
Volumen
6.262 K
Tagesänderung
-6.67%
Monatsänderung
-6.73%
6-Monatsänderung
0.95%
Jahresänderung
-1.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K