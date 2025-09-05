Divisas / SPGI
SPGI: S&P Global Inc
544.10 USD 2.91 (0.54%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SPGI de hoy ha cambiado un 0.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 540.68, mientras que el máximo ha alcanzado 547.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas S&P Global Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SPGI News
- Recompras del S&P 500 caen 20% a $234.6 mil millones en 2T por incertidumbre
- Analysis-Wall Street, Corporate America brace for more tariff turmoil
- S&P Global se asocia con firmas de inversión para lanzar análisis de mercados privados
- Evercore ISI rebaja la calificación de Simon Property Group a pesar de aumentar el precio objetivo
- US financial giants boost UK investments and jobs
- 3 Top Dividend Stocks to Buy and Hold Forever
- 1 Super Stock Down More Than 20% to Buy Hand Over Fist, According to Wall Street
- Breaking Down VFH: A Practical Look At Vanguard’s Financials ETF (NYSEARCA:VFH)
- Piper Sandler reitera calificación de Sobreponderación para Simon Property Group
- Morgan Stanley enumera las mejores acciones de valor para poseer en 2026
- S&P Global Inc. (SPGI) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services
- Las acciones de S&P Global suben un 62% tras la señal de Valor Razonable de InvestingPro
- Mizuho Adds Four Stocks to Its September Top Picks List - TipRanks.com
- S&P Global: I’m Adding The Newest Dividend King To My Roth IRA (NYSE:SPGI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
Rango diario
540.68 547.45
Rango anual
427.14 569.07
- Cierres anteriores
- 541.19
- Open
- 543.05
- Bid
- 544.10
- Ask
- 544.40
- Low
- 540.68
- High
- 547.45
- Volumen
- 1.517 K
- Cambio diario
- 0.54%
- Cambio mensual
- -0.07%
- Cambio a 6 meses
- 8.16%
- Cambio anual
- 5.14%
