통화 / SPGI
SPGI: S&P Global Inc
506.84 USD 0.99 (0.19%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SPGI 환율이 오늘 -0.19%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 502.57이고 고가는 510.00이었습니다.
S&P Global Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
502.57 510.00
년간 변동
427.14 569.07
- 이전 종가
- 507.83
- 시가
- 507.96
- Bid
- 506.84
- Ask
- 507.14
- 저가
- 502.57
- 고가
- 510.00
- 볼륨
- 4.808 K
- 일일 변동
- -0.19%
- 월 변동
- -6.91%
- 6개월 변동
- 0.76%
- 년간 변동율
- -2.06%
