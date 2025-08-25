通貨 / PODD
PODD: Insulet Corporation
333.51 USD 11.29 (3.50%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PODDの今日の為替レートは、3.50%変化しました。日中、通貨は1あたり319.13の安値と334.90の高値で取引されました。
Insulet Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
319.13 334.90
1年のレンジ
225.37 353.50
- 以前の終値
- 322.22
- 始値
- 322.03
- 買値
- 333.51
- 買値
- 333.81
- 安値
- 319.13
- 高値
- 334.90
- 出来高
- 1.142 K
- 1日の変化
- 3.50%
- 1ヶ月の変化
- -1.37%
- 6ヶ月の変化
- 27.12%
- 1年の変化
- 42.62%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K