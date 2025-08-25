クォートセクション
通貨 / PODD
株に戻る

PODD: Insulet Corporation

333.51 USD 11.29 (3.50%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PODDの今日の為替レートは、3.50%変化しました。日中、通貨は1あたり319.13の安値と334.90の高値で取引されました。

Insulet Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PODD News

1日のレンジ
319.13 334.90
1年のレンジ
225.37 353.50
以前の終値
322.22
始値
322.03
買値
333.51
買値
333.81
安値
319.13
高値
334.90
出来高
1.142 K
1日の変化
3.50%
1ヶ月の変化
-1.37%
6ヶ月の変化
27.12%
1年の変化
42.62%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K