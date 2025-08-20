Валюты / PODD
PODD: Insulet Corporation
332.13 USD 8.16 (2.40%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PODD за сегодня изменился на -2.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 328.93, а максимальная — 345.15.
Следите за динамикой Insulet Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PODD
- Here's Why Insulet (PODD) is a Strong Momentum Stock
- Piper Sandler подтверждает рейтинг DexCom на уровне "Выше рынка"
- DexCom stock rating reiterated at Overweight by Piper Sandler
- Why Insulet (PODD) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- Insulet stock hits all-time high at 350.92 USD
- Oppenheimer sees stronger growth at Boston Scientific
- Oppenheimer initiates coverage on Insulet stock with Outperform rating
- Aerospace/Defense Play Leads 11 Stocks Onto Best Stock Lists: See New Names On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Netflix Leads 8 Hot Prospects Onto Best Stock Lists. Check Out Other New Names Added To IBD 50, Big Cap 20, Other Watchlists
- Polar Capital Global Healthcare Trust reveals top holdings
- GE Aerospace Leads Squadron Of 9 Top Performers Onto IBD Best Stock Lists: See Other New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Omnipod Maker Insulet Is In A Buy Zone As Its Market Expands To Millions
- Insulet Corporation stock hits 52-week high at 334.69 USD
- Here's Why Insulet (PODD) is a Strong Growth Stock
- Dutch Bros Climbs Onto 2 Top Stock Lists, APi Hits A Record High: Check Out These And Others Just Added To IBD Watchlists
- Cameco Stock, Argan, Gold Fields Among 10 New Entrants On IBD Watchlists
- Insulet names Eric Benjamin as chief operating officer
- Why Insulet (PODD) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Gold, Cybersecurity Stocks Pop Amid Market Surge: Check Out Which Securities Just Came On – And Off – IBD's Top Stock Screens
- Insulet Gains 77.2% in a Year: What's Driving the Rally?
- Barclays raises Insulet stock price target to $300 from $266
- No. 1 Ranked Medical Device Maker Insulet Leads 11 Stocks Onto IBD Best Stock Lists: See New Names On IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists
- Omnipod Maker Hit A Buy Point. Here's Where To Pick Up Shares.
Дневной диапазон
328.93 345.15
Годовой диапазон
225.37 353.50
- Предыдущее закрытие
- 340.29
- Open
- 340.72
- Bid
- 332.13
- Ask
- 332.43
- Low
- 328.93
- High
- 345.15
- Объем
- 1.838 K
- Дневное изменение
- -2.40%
- Месячное изменение
- -1.77%
- 6-месячное изменение
- 26.60%
- Годовое изменение
- 42.03%
