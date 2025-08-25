Währungen / PODD
PODD: Insulet Corporation
333.51 USD 11.29 (3.50%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PODD hat sich für heute um 3.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 319.13 bis zu einem Hoch von 334.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Insulet Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
319.13 334.90
Jahresspanne
225.37 353.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 322.22
- Eröffnung
- 322.03
- Bid
- 333.51
- Ask
- 333.81
- Tief
- 319.13
- Hoch
- 334.90
- Volumen
- 1.142 K
- Tagesänderung
- 3.50%
- Monatsänderung
- -1.37%
- 6-Monatsänderung
- 27.12%
- Jahresänderung
- 42.62%
