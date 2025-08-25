KurseKategorien
PODD: Insulet Corporation

333.51 USD 11.29 (3.50%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PODD hat sich für heute um 3.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 319.13 bis zu einem Hoch von 334.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die Insulet Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
319.13 334.90
Jahresspanne
225.37 353.50
Vorheriger Schlusskurs
322.22
Eröffnung
322.03
Bid
333.51
Ask
333.81
Tief
319.13
Hoch
334.90
Volumen
1.142 K
Tagesänderung
3.50%
Monatsänderung
-1.37%
6-Monatsänderung
27.12%
Jahresänderung
42.62%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K