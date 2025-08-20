货币 / PODD
PODD: Insulet Corporation
332.13 USD 8.16 (2.40%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PODD汇率已更改-2.40%。当日，交易品种以低点328.93和高点345.15进行交易。
关注Insulet Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
328.93 345.15
年范围
225.37 353.50
- 前一天收盘价
- 340.29
- 开盘价
- 340.72
- 卖价
- 332.13
- 买价
- 332.43
- 最低价
- 328.93
- 最高价
- 345.15
- 交易量
- 1.838 K
- 日变化
- -2.40%
- 月变化
- -1.77%
- 6个月变化
- 26.60%
- 年变化
- 42.03%
