CotationsSections
Devises / PODD
Retour à Actions

PODD: Insulet Corporation

330.84 USD 2.67 (0.80%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PODD a changé de -0.80% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 328.75 et à un maximum de 333.71.

Suivez la dynamique Insulet Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PODD Nouvelles

Range quotidien
328.75 333.71
Range Annuel
225.37 353.50
Clôture Précédente
333.51
Ouverture
333.51
Bid
330.84
Ask
331.14
Plus Bas
328.75
Plus Haut
333.71
Volume
1.395 K
Changement quotidien
-0.80%
Changement Mensuel
-2.16%
Changement à 6 Mois
26.11%
Changement Annuel
41.48%
20 septembre, samedi