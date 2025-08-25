Devises / PODD
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PODD: Insulet Corporation
330.84 USD 2.67 (0.80%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PODD a changé de -0.80% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 328.75 et à un maximum de 333.71.
Suivez la dynamique Insulet Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PODD Nouvelles
- Insulet et Pantone créent Omnipod Mango comme couleur officielle
- Insulet and Pantone create Omnipod Mango as official color
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- Truist maintient son objectif de prix pour Insulet à 365$ en raison d’une forte croissance
- Insulet stock price target maintained at $365 by Truist on strong growth
- Here's Why Insulet (PODD) is a Strong Momentum Stock
- La notation de l’action DexCom maintenue à "Surpondérer" par Piper Sandler
- DexCom stock rating reiterated at Overweight by Piper Sandler
- Why Insulet (PODD) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- Insulet stock hits all-time high at 350.92 USD
- Oppenheimer sees stronger growth at Boston Scientific
- Oppenheimer initiates coverage on Insulet stock with Outperform rating
- Aerospace/Defense Play Leads 11 Stocks Onto Best Stock Lists: See New Names On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Netflix Leads 8 Hot Prospects Onto Best Stock Lists. Check Out Other New Names Added To IBD 50, Big Cap 20, Other Watchlists
- Polar Capital Global Healthcare Trust reveals top holdings
- GE Aerospace Leads Squadron Of 9 Top Performers Onto IBD Best Stock Lists: See Other New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Omnipod Maker Insulet Is In A Buy Zone As Its Market Expands To Millions
- Insulet Corporation stock hits 52-week high at 334.69 USD
- Here's Why Insulet (PODD) is a Strong Growth Stock
- Dutch Bros Climbs Onto 2 Top Stock Lists, APi Hits A Record High: Check Out These And Others Just Added To IBD Watchlists
- Cameco Stock, Argan, Gold Fields Among 10 New Entrants On IBD Watchlists
- Insulet names Eric Benjamin as chief operating officer
- Why Insulet (PODD) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
Range quotidien
328.75 333.71
Range Annuel
225.37 353.50
- Clôture Précédente
- 333.51
- Ouverture
- 333.51
- Bid
- 330.84
- Ask
- 331.14
- Plus Bas
- 328.75
- Plus Haut
- 333.71
- Volume
- 1.395 K
- Changement quotidien
- -0.80%
- Changement Mensuel
- -2.16%
- Changement à 6 Mois
- 26.11%
- Changement Annuel
- 41.48%
20 septembre, samedi