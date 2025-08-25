통화 / PODD
PODD: Insulet Corporation
330.84 USD 2.67 (0.80%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PODD 환율이 오늘 -0.80%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 328.75이고 고가는 333.71이었습니다.
Insulet Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PODD News
- 인슐렛, 옴니팟 망고 색상 Pantone과 협업하여 제작
- Insulet and Pantone create Omnipod Mango as official color
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- 인슐렛, 견조한 성장세에 트루이스트 목표가 365달러 유지
- Insulet stock price target maintained at $365 by Truist on strong growth
- Here's Why Insulet (PODD) is a Strong Momentum Stock
- 덱스콤, Piper Sandler 투자의견 ’비중확대’ 유지
- DexCom stock rating reiterated at Overweight by Piper Sandler
- Why Insulet (PODD) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- Insulet stock hits all-time high at 350.92 USD
- Oppenheimer sees stronger growth at Boston Scientific
- Oppenheimer initiates coverage on Insulet stock with Outperform rating
- Aerospace/Defense Play Leads 11 Stocks Onto Best Stock Lists: See New Names On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Netflix Leads 8 Hot Prospects Onto Best Stock Lists. Check Out Other New Names Added To IBD 50, Big Cap 20, Other Watchlists
- Polar Capital Global Healthcare Trust reveals top holdings
- GE Aerospace Leads Squadron Of 9 Top Performers Onto IBD Best Stock Lists: See Other New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Omnipod Maker Insulet Is In A Buy Zone As Its Market Expands To Millions
- Insulet Corporation stock hits 52-week high at 334.69 USD
- Here's Why Insulet (PODD) is a Strong Growth Stock
- Dutch Bros Climbs Onto 2 Top Stock Lists, APi Hits A Record High: Check Out These And Others Just Added To IBD Watchlists
- Cameco Stock, Argan, Gold Fields Among 10 New Entrants On IBD Watchlists
- Insulet names Eric Benjamin as chief operating officer
- Why Insulet (PODD) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
일일 변동 비율
328.75 333.71
년간 변동
225.37 353.50
- 이전 종가
- 333.51
- 시가
- 333.51
- Bid
- 330.84
- Ask
- 331.14
- 저가
- 328.75
- 고가
- 333.71
- 볼륨
- 1.395 K
- 일일 변동
- -0.80%
- 월 변동
- -2.16%
- 6개월 변동
- 26.11%
- 년간 변동율
- 41.48%
