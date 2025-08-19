通貨 / NTR
NTR: Nutrien Ltd
56.23 USD 0.29 (0.51%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NTRの今日の為替レートは、-0.51%変化しました。日中、通貨は1あたり55.67の安値と56.49の高値で取引されました。
Nutrien Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
55.67 56.49
1年のレンジ
43.69 65.05
- 以前の終値
- 56.52
- 始値
- 56.42
- 買値
- 56.23
- 買値
- 56.53
- 安値
- 55.67
- 高値
- 56.49
- 出来高
- 3.629 K
- 1日の変化
- -0.51%
- 1ヶ月の変化
- -2.29%
- 6ヶ月の変化
- 13.50%
- 1年の変化
- 17.61%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K