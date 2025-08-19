クォートセクション
通貨 / NTR
NTR: Nutrien Ltd

56.23 USD 0.29 (0.51%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NTRの今日の為替レートは、-0.51%変化しました。日中、通貨は1あたり55.67の安値と56.49の高値で取引されました。

Nutrien Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
55.67 56.49
1年のレンジ
43.69 65.05
以前の終値
56.52
始値
56.42
買値
56.23
買値
56.53
安値
55.67
高値
56.49
出来高
3.629 K
1日の変化
-0.51%
1ヶ月の変化
-2.29%
6ヶ月の変化
13.50%
1年の変化
17.61%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K